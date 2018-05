Angelbachtal. (ram) "Mir fällt ein Stein vom Herzen", sagt Bürgermeister Frank Werner am Telefon. Wenige Stunden vorher hat er vom Landratsamt die Entscheidung zum Pfingstmarkt in der nächsten Woche erfahren: Das große Fest kann stattfinden, auch das Feuerwerk darf abgeschossen werden. Es soll aber leiser zugehen als in den Vorjahren, so die Einschränkung durch die Behörde.

Das auf einer hohen Schlosspark-Platane brütende Storchenpaar war in den vergangenen Wochen zum Politikum geworden, mehrfach hatte der Gemeinderat darüber diskutiert - entschieden wurde jetzt von der Naturschutzbehörde des Landkreises.

Der Rhein-Neckar-Kreis hatte einen Sachverständigen der Vogelwarte Radolfzell eingeschaltet, um überprüfen zu lassen, inwiefern der Festablauf das Brutverhalten der Störche stören könnte. Das Ergebnis: Das geplante Pfingstmarkt-Programm mit seinen Höhepunkten Feuerwerk, Schlossparkbeleuchtung und Lasershow, aber auch den zahlreichen Bands und Musikern kann wie geplant über die Bühne gehen. Lediglich auf laute Knalleffekte muss verzichtet werden.

Dazu zählen die Böllerschüsse zur Eröffnung und auch verschiedene Effekte beim Feuerwerk, so der Bürgermeister. Das gut 600 Meter vom Storchennest entfernte Feuerwerk soll deshalb etwas in der Höhe reduziert, einige Raketen durch andere Effekte ersetzt werden. Als Auflage der Naturschutzbehörde wurde beispielsweise die Dokumentation der Feuerwerkshöhe und -dauer verlangt.

Als ausreichend für den Storchenschutz angesehen wurden von der Behörde auch die weiteren Punkte, die Hauptamtsleiter Diethelm Brecht in einer Risikoanalyse betrachtet hatte. Demnach darf aber sowohl die Lasershow (abgewandt vom Storchennest und etwas lautstärkenreduziert) als auch das Treiben um den Schlosspark herum mit Straßenfest und Vereinszelten stattfinden. Entwarnung gab es sogar fürs Pfeifen der kleinen Dampflok, die im Schlosspark ihre Runden dreht.

Dieses Pfeifen hatte die Gemeinde als kritisch eingestuft, die Experten befürchten hierdurch jedoch keine Gefahr für den Storchennachwuchs. Um künftigen Konflikten vorzubeugen, empfahl das Landratsamt noch in Abstimmung mit dem Storchensachverständigen der Vogelwarte zu prüfen, ob dem Weißstorchpaar ein alternativer Horststandort in einem weniger veranstaltungsintensiven Bereich angeboten werden könne.

"Ich bin erleichtert, dass alles laufen kann", fasste Bürgermeister Werner im Gespräch mit unserer Zeitung zusammen. Bis zuletzt war er nicht sicher, was die Behörden daraus machen, gibt er noch einmal mit Blick auf die vom Pfingstmarkt abhängigen Vereine zu bedenken.

Auswirkungen wird das Storch-Problem auch auf die Schlossparkserenade am 30. Juni haben. Hier muss - wie bereits in der Risikoanalyse aufgezeigt - auf das Feuerwerk direkt neben dem Schloss verzichtet werden. Die zumeist klassische Musik ist nicht kritisch, als Ersatz fürs Feuerwerk ist von einer attraktiven Illumination die Rede.