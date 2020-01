Von Daniel Hülden

Sinsheim-Steinsfurt. "Mit Freunden feiern, mit Freunden fröhlich sein …" sangen die Mitglieder der Chorgemeinschaft Obergimpern/Rohrbach/Steinsfurt im ersten ihrer drei Liedbeiträge. Sie bildeten damit nicht nur das musikalische Rahmenprogramm des Neujahrsempfangs in Steinsfurt, sondern stifteten auch ein wenig das inoffizielle Motto eines gelungenen Abends im gut gefüllten Saal der Verwaltungsstelle. Denn nach dem offiziellen Teil hatte die interessierte Bevölkerung die Gelegenheit, bei einem Gläschen Sekt oder Bier anzustoßen und über vergangene, aktuelle und zukünftige Themen im Stadtteil zu diskutieren.

Pyck bezeichnete Steinsfurt in seiner Neujahrsansprache vor zahlreichen Ehrengästen und gut 120 Bürgern als "intakten Stadtteil". Man verfüge noch über Landwirtschaft, Handwerk, Einzelhandel, Industrie, Bahn- und Autobahnanschluss sowie Kirchengemeinden, Kindergärten, eine Schule und zahlreiche, gut aufgestellte Vereine. Diese Infrastruktur gelte es "zu erhalten und für die Zukunft zu sichern". Mit Projekten wie dem Neubaugebiet "Zwischen den Hölzern", der Erweiterung des Edeka-Marktes, der Sanierung der Röhrigbrücke und der Neugestaltung der Schule am Giebel habe man dieses Ziel auch 2019 verfolgt.

Voller Vorfreude blicke der Ort auf die Heimattage. Die Steinsfurter wollen sich als "liebenswerte und gastfreundliche Menschen aus dem Kraichgau präsentieren". Doch auch 2020 werde es dem größten Sinsheimer Stadtteil an Herausforderungen nicht mangeln. Neben den Dauerbrennern Verkehrsbelastung, innerörtliche Nachverdichtung und mangelnde Parkmöglichkeiten nannte Pyck explizit die Sanierung der Pfohlhofbrücke. Noch könne niemand sagen, wann genau diese umgesetzt und was sie die Stadt kosten wird.

Da diese Brücke nicht nur ein Steinsfurter, sondern gerade finanziell ein gesamtstädtisches Problem ist, fand sie auch ihren Weg in das Grußwort des OB. Dennoch sieht auch er das kommende Jahr für Steinsfurt überaus positiv. Obwohl das örtliche Neubaugebiet aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht ganz so groß wie geplant ausfallen könne, laufe hier endlich die Ausschreibung zur Erschließung. Auch mit der Erweiterung des örtlichen Edeka, durch innerörtliche Flächen in städtischer Hand und der Beantragung einer erneuten Aufstockung der finanziellen Mittel für das Sanierungsgebiet schaffe man weiteres Wachstumspotenzial im Ort. Albrechts besonderes Dankeschön ging an die zahlreich vertretenen Kameraden der Feuerwehr.

Traditionell im Rahmen des Neujahrsempfangs geehrt werden häufige Blutspender und verdiente Bürger. Für das DRK Steinsfurt wies Robert Bayer auf die Notwendigkeit der Blutspende hin. Lediglich drei Prozent der Menschen spendeten; Tendenz fallend. Umso größer seien "Respekt und Dankbarkeit" für all jene, die dies regelmäßig machen. Für zehnmaliges Spenden geehrt wurden Dietmar Horn, Patrick Spanberger und Michael Stahl. 25 Mal spendeten Annette Dörr, Christoph Krieg, Tobias Laig, Marian Palica und Hans-Peter Riedl-berger. Werner Siegmann wurde für 50 Spenden geehrt. Sie alle erhielten eine Urkunde und ein kleines Präsent.

In seiner Dankesrede verwies Pyck erneut auf die gute Zusammenarbeit – besonders mit Albrecht, der Stadtverwaltung und dem Gemeinde- beziehungsweise Ortschaftsrat. Besonderer Dank galt seinem ehemaligen Stellvertreter Erwin Frank, der 2019 nach langer Zeit aus dem Steinsfurter Gremium ausschied, seinen aktuellen Stellvertretern Ingrid Günther und Robert Bayer sowie allen Mitarbeitern der Ortsverwaltung. Geehrt wurde ebenfalls Horst Müske für die jahrelange gute Betreuung der Schindwaldhalle.

Ein weiteres Dankeschön ging an die sechs Männer der freiwilligen Ortsverschönerungsgruppe rund um Eduard Schuch, die auch 2019 neben zahlreichen kleineren Projekten unter anderem den Wasserhochbehälter und den Reissbrunnen in Stand gesetzt hatten. Ebenso gewürdigt wurde Hans-Ingo Appenzeller, der jahrzehntelang für die Rhein-Neckar-Zeitung aus Steinsfurt berichtete.