Eppingen. (guz) Kaum drei Monate alt - und schon ein Sorgenkind für die Stadt: Das 3,7 Millionen Euro teure Parkhaus ist zunehmend von Sachbeschädigungen betroffen. Zuletzt wurde sogar ein Parkscheinautomat aufgebrochen. Allein dieser Schaden liegt bei rund 5000 Euro.

Die Verwaltung überlege inzwischen, einen Wach- und Schließdienst zu engagieren, sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke am Dienstag in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Er wolle mit einem solchen Schritt zwar auch wegen der Kosten vorerst noch warten: "Wir prüfen aber alle Varianten." Polizei und Vollzugsdienst seien informiert und hätten nun ein besonderes Augenmerk auf das Parkhaus.

Der Schaden durch den Automatenaufbruch übersteigt die Beute bei Weitem. Wegen der günstigen Parktarife und der regelmäßigen Leerung befanden sich nur etwa 180 Euro in dem Automaten an der östlichen Einfahrt. Möglicherweise geht auch die Beschädigung der beiden Überwachungskameras, die nahe dieses Automaten an der Decke angebracht sind und mit schwarzer Farbe besprüht wurden, auf das Konto der bislang unbekannten Diebe. Fakt ist jedenfalls: Wer auch immer dafür verantwortlich ist - die Kameras sind vorerst unbrauchbar. Was umso schwerer wiegt, als sie zur Sicherheit der Benutzer auch den Bereich vor den öffentlichen Toiletten erfassten.

Nur ein schmaler Spalt trennen Parkdeckeinzäunung und Fotovoltaikanlage. Für einen waghalsigen Klettermaxe kein Problem. Hier muss nachgebessert werden. Foto: Armin Guzy

Damit war die Liste der Vandalismusschäden aber noch nicht beendet: In der Herrentoilette wurde eine Sichtschutzwand abgetreten, außerdem ist die Tür auf der Innenseite zerkratzt. Auch vermüllte Schmuddelecken häufen sich, was auch die beiden Reinigungskräfte der RNZ bestätigten, die am Dienstagabend noch beim Putzen waren und danach alle Toiletten abschlossen. Immerhin: Die beiden großen digitalen Werbetafeln im Treppenhaus und an der Fassade wurden bislang noch nicht beschädigt.

Ein anderes Problemfeld, aber von den möglichen Auswirkungen her ebenfalls nicht zu unterschätzen: Das Parkhaus hat sich offenbar zu einer Art urbanem Abenteuerspielplatz für Jugendliche entwickelt. OB Holaschke und mehrer Stadträte wollen bereits mit eigenen Augen gesehen haben, wie Jugendliche von der fünften Ebene aus mit Fahrrädern oder Skateboards bis hinunter ins Erdgeschoss gebrettert sind.

Dann geht’s offenbar mit dem Fahrstuhl wieder nach oben - zur nächsten Abfahrt durch die Reihen der parkenden Autos. Durchaus riskant, denn Autofahrer, die rückwärts aus der Parkbucht herausfahren, rechnen in einem Parkhaus in aller Regel nicht mit einem plötzlich und mit Tempo auftauchenden Fahrrad oder Skater.

Wohl ebenso gefährlich sind Kletterübungen an der Gabionenwand oder den Stahlträgern, die auch vor den bruchgefährdeten und stromführenden Elementen der Fotovoltaikanlage auf dem Parkhausdach nicht haltmachen. Abgesehen von dem möglichen Schaden an der Anlage, gehen die Kletterer hier nach Ansicht Peter Wiesers (Grüne) ein sehr hohes Risiko ein, einen Stromschlag zu bekommen.

Er regte einen Übersteigschutz an, der es unmöglich machen soll, auf die Anlage zu klettern. Einigen Stadträten war allerdings auch anzumerken, dass sie insgeheim an ihre eigene Jugendzeit dachten und aus dieser Perspektive wohl zumindest ein wenig Verständnis für die Parkhausabenteurer haben. Man müsse "mit Maß gucken, was verbessert werden kann", äußerte sich Wieser.

Oberbürgermeister Holaschke geht davon aus, dass beide Themen zu Dauerbrennern werden. Er habe wenig Hoffnung, dass diese Vorfälle mit Einbruch der kalten Jahreszeit aufhören. "Das bewegt uns weiter", vermutete er und forderte zugleich: "Auch die Bürgerschaft muss hier aufmerksam sein."