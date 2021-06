Von Hans-Joachim Of

Eppingen-Mühlbach. Zuletzt stand er im Finale des "Wieslocher Songs-Contest" auf der Bühne. Obwohl es nicht ganz zum Sieg reichte, überzeugte der heute 43-jährige Vollblutmusiker mit Authentizität und starker Live-Performance; ebenso bei einem Streaming-Konzert für die Caritas im April – und bei seinem Auftritt bei der "Virtuellen Kerwe" in Mühlbach. Cris Cosmo steht für Sommer, Liebe und einen Hauch von Revolution. Der Sänger, Gitarrist, Entertainer und Coach möchte mit seinen Liedern "die Welt ein bisschen besser machen". Seit Jahren mischt er deutsche Texte mit handgemachtem Pop. Dass die Pandemie gerade für Kulturschaffende vieles verändert hat, liegt auf der Hand. "Ich möchte mit meiner Musik die Menschen glücklich machen", eröffnet der in Bretten geborene und in Gondelsheim aufgewachsene Singer/Songwriter, der in Chile als Straßenmusiker seinen Künstlernamen erhielt, mit richtigem Namen Christian Gingerich heißt und seinen Lebensmittelpunkt heute in Eppingen hat.

Seit einiger Zeit und mit dem Beginn der Krise schreibt und komponiert Cris Cosmo sogenannte "Blitz-Songs" – also auf die Schnelle geschriebene, maßgeschneiderte Auftragslieder für alle möglichen Personen, aber auch Unternehmen. Mit dieser Herangehensweise hatte er schon zuvor bei seinen Livekonzerten die Gäste verblüfft. Eines seiner Markenzeichen ist, bei den Gigs und Liveshows zu improvisieren, spontan auf Publikumszurufe oder interessante Menschen zu reagieren und einen neuen Song zu texten. Vor wenigen Tagen veröffentlichte er jetzt das Album "Blitz-Songs Vol. 1" mit 15 Highlights aus mehr als 50 entstandenen Songs in digitaler Form.

Cris Cosmos Welt ist eigentlich die Bühne. Das kann jeder bestätigen, der schon einmal ein Konzert erlebt hat. Mitsingen, mitklatschen, mittanzen ist ein Muss. Stillsitzen kann hier keiner bei einem Künstler, der sich mit seiner Musik an der Schnittstelle von Reggae, Pop und Hip-Hop – dem Dreiklang von Inspiration, Motivation und vor allem Interaktion – verschrieben hat.

Als er seiner Netz-Community, aus der Not eine Tugend machend, personalisierte Improvisationen anbot, rechnete er nicht damit, dass seine Idee dermaßen viel Zukunftspotenzial hat. "Unter meinen Fans hatte sich das schnell herumgesprochen, und es hält bis heute an", sagt Cris Cosmo und lacht. Somit wurden aus den Stücken, die früher schnell mal "aus dem Bauch heraus" gehauen wurden, im Laufe der Zeit aufwendige, auf den Leib geschrieben Produktionen, in die der Künstler mittlerweile viel Zeit und Leidenschaft investiert. Zur Tonspur nimmt Cris Cosmo jedes Mal auch ein kleines Video auf, "damit die Geschichte einen persönlichen Charakter bekommt". Es sei stets ein schönes Geschenk und Unikat, das den Empfänger oftmals zu Tränen rührt, hat Cosmo erfahren. Auf "YouTube" kann man sich zwei- bis dreiminütige Videos seiner Kunst, bei denen "Cosmo-Blitz" seine musikalischen Widmungen, die meist von Liebesgeschichten handeln, anschauen.

Zuletzt hatte Cris Cosmo mit dem Album "Jaguar" aus dem Jahr 2020 für Aufmerksamkeit gesorgt, jetzt also die "Blitz-Songs", die man über die Webseite www.criscosmo.com erhalten kann.