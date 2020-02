Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Alles andere als ein "trockenes" Thema war der Vortrag von Dominika Jagiella vom Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim. Sie referierte auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über die Erarbeitung eines kommunalen Starkregenrisikomanagements für das Burgdorf, um Zustimmung für die weitere Vorgehensweise vom Gremium zu erhalten.

Seit einigen Jahren käme es in ganz Deutschland vermehrt zu "Starkregenereignissen". "Dabei handelt es sich um lokal und zeitlich begrenzte intensive Niederschläge", definierte Jagiella den Begriff. Große Mengen an Treibgut, Schlamm und Geröll werden teilweise von den Sturzfluten mitgerissen und seien für Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur einer Gemeinde verantwortlich. "Das Abwassernetz kann diese Wassermengen nicht mehr aufnehmen." Aufgabe sei es nun, gefährdete Gebiete zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Jagiella erläuterte die einzelnen Schritte, die mit einer Grundlagenermittlung beginnen. "Dabei werden alle zur Verfügung stehenden Informationen über Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes, Bebauung, Daten früherer Überflutungen, Wegenetze und Oberflächenbeschaffenheit gesammelt und anschließend Karten und ein digitales Geländemodel erstellt." Ebenfalls erfasst werden mögliche Fließwege, Eintrittswege in Gebäude, Beschaffenheit von Mauern, Einläufe in das kommunale Kanalnetz und Bordsteinhöhen. Dazu gehöre eine enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort und eventuelle punktuelle Vermessungen. Mithilfe einer Animation könne man Fließgeschwindigkeiten simulieren. Auf einer Karte werden dann Bereiche mit hohem Risiko festgehalten. "Die Risikoanalyse verweist auch auf besonders schutzwürdige Gebäude wie Schulen oder Kindergärten hin." Aber auch private Wohnhäuser werden in einem sogenannten "Risikosteckbrief" berücksichtigt. In enger Abstimmung mit der Kommune wird dann ein spezielles Handlungskonzept erstellt. "Ziel ist es, mit diesen erarbeiteten Dokumenten gemeinsam Hochwassereinsatzpläne und weitere Präventionsmaßnahmen zu erörtern", führte Jagiella weiter aus.

Bürgermeister Frank Gobernatz ergänzte, dass das Angebot des Ingenieurbüros Willaredt rund 49.000 Euro betragen würde. "Das Land fördert das Starkregenrisikomanagement mit der Erstellung der Karte und daraus resultierenden Maßnahmen bis zu 70 Prozent und somit in unserem Fall mit bis zu rund 34.000 Euro." Das Untersuchungsgebiet in Neidenstein betrage circa 5,4 Quadratkilometer. Das Gremium stimmte anschließend dem Beschluss zu, die Fördergelder zu beantragen und nach positivem Bescheid dann auch den Auftrag zu vergeben.

Die Ergänzung von Gemeinderat Hans-Dieter Kretzler, dass das Gremium vorab zu informieren sei, wenn die Förderung weniger als 70 Prozent betragen würde, wurde beim Beschluss berücksichtigt. Laut Bürgermeister Gobernatz wird mit einem Bescheid für den Fördergeld-Antrag in vier bis sechs Wochen zu rechnen sein.