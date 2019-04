Von Berthold Jürriens

Neidenstein. In diesem Jahr feiert das Burgdorf bekanntlich sein 700-jähriges Bestehen und auch der Haushalt 2019 scheint sich dem Dorfjubiläum anzupassen. Zwar gab es keine Jubelrufe, aber wenn Kämmerin Martina Kuk von einer "zufriedenen Kassenlage" spricht, kommt das fast einem Ritterschlag für die Finanzen gleich. "Sie sehen richtig, es ist keine Kreditaufnahme geplant", sagte Kuk über die schriftliche Vorlage des Haushaltsplans und zu den Gemeinderäten.

Ein Grund: "Rücklagen in Höhe von rund 428.000 Euro stehen am Ende des Jahres noch zur Verfügung bei einer Entnahme von 322.000 Euro." Und auch die gestiegene geplante und positive Zuführungsrate von rund 430.000 Euro erfreute das Gremium. Bei den Haushaltsresten verfüge die Kommune noch über eine nicht benötigte Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 Euro. Als "Ass im Ärmel" bezeichnete Bürgermeister Frank Gobernatz diesen Einnahmerest, das die Kämmerin aber wohl nicht gerne ausspielen möchte. "Sollten wir diesen benötigen, würde die Pro-Kopf-Verschuldung von 1002 Euro wieder steigen", sagte Kuk.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt fast 5,6 Millionen Euro, davon 4,6 Millionen im Verwaltungshaushalt und rund eine Million im Vermögenshaushalt. Die gestiegene Gewerbesteuer in Höhe von 650.000 Euro und der Einkommenssteueranteil mit über einer Million Euro, der sich ebenfalls im Aufwärtstrend befindet, gehören mit den wichtigen Schlüsselzuweisungen von 662.000 Euro zu den Top drei der Einnahmen beim Verwaltungshaushalt. Die Zuschüsse, unter anderem für den Kindergarten, die Kleinkind- und Kernzeiten sowie für die Gemeindeverbindungsstraßen liegen noch hinter den geplanten Gebühreneinnahmen. Diese betragen 348.000 Euro und beinhalten Gelder für Abwasser, Bestattungen und die Von-Venningen-Halle.

"Mit 844.000 Euro sind die Personalkosten bei den Ausgaben an erster Stelle," sagte Kuk. Umlagen und Zuweisungen an Zweckverbände und an den Gemeindeverwaltungsverband sowie die Beteiligung am Stadtbus schlagen mit rund 222.000 Euro zu Buche. Auch die Kindergartenbetriebskosten (300.000 Euro), die um rund 42.000 Euro gesunkene Kreisumlage (591.000 Euro) und die Finanzausgleichsumlage (473.000 Euro) stehen ganz oben auf der Ausgabenliste.

"Übersichtlich fällt der Vermögenshaushalt aus", erläuterte Kuk die bereits erwähnte Zuführungsrate. Sie macht 43 Prozent der Einnahmen aus. Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm werden seltener, da das Programm im Frühjahr 2020 endet. Für das 350.000 Euro teure Feuerwehr-Tanklöschfahrzeug erwartet man Fachförder- und Ausgleichsstockmittel von fast 173.000 Euro. "Die Bauausgaben liegen in diesem Jahr bei nur 24 Prozent", verwies die Finanzexpertin auf die "endlich gestartete Sanierung der Stützmauer" (100.000 Euro).

Kuk stellte die Maßnahmen vor. So erhält die Grundschule neues Mobiliar für zwei Klassenzimmer, die katholische Kirche soll dank neuem Licht wieder erstrahlen, der marode Fußgängersteg in der Daisbacher Straße wird durch einen wartungsfreien Alusteg für 30.000 Euro ersetzt, und traditionell fehlten auch die notwendigen und wichtigen Kanalsanierungen nicht in der Einzelplanaufstellung. Erfreulicherweise hätten sich die eingestellten 25.000 Euro für ein Ersatzfahrzeug des Bauhofs aufgrund eines kostengünstigen Kaufs bereits verringert. "Aber hier wird noch ein Anhänger und ein neuer Schneeschieber benötigt."

Wie sich die Kommune im zukünftigen Doppik-System finanziell behaupten kann, bleibe abzuwarten. "Die Maßnahmen werden aber nicht weniger und vor allem die Kanäle werden uns weiter beschäftigen", glaubt die Kämmerin aufgrund der zunehmenden Starkregenereignisse.

Die Gemeinderäte Helmut Kimmel und Frank Kress bedankten sich bei der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit, bevor Hans-Dieter Kretzler in seiner 15. Haushaltsrede nochmals auf das Jahr 2006 zurückblickte. Damals habe er vom "Maulwurfsgemeinderat" gesprochen, der viel Geld in Kanal- und Straßenarbeiten verbuddeln musste. "Und man sieht, die damalige Aktualität ist immer noch vorhanden." Als Mammutaufgabe bezeichnete er das neue Baugebiet und verwies auf die visionären Pläne zur Umgestaltung des "Stadtgartens" und des Ortsmittelpunkts. Und bei Kretzlers Dank an Bürgermeister, Verwaltung und Gremium kam auch noch Zuzenhausens ehemaliger Bürgermeister Dieter Steinbrenner mit seinem Zitat zu unverhofften Ehren: "Das Höchstmaß an Übereinstimmung ist nicht Schwäche, sondern Stärke eines Gemeinderats." Und so passte es auch, dass der Haushalt 2019 mit Satzung einstimmig verabschiedet werden konnte.