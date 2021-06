Neidenstein. (bju) 561 Tage: So lange dauerte es von der ersten Aufstellung des Bebauungsplans "Epfenbacher Berg III" im Jahr 2019 bis zum endgültigen Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan und die örtlichen Vorschriften. Auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats schien vor allem Bürgermeister Frank Gobernatz erleichtert zu sein, dass die Entscheidung trotz einiger Einwände aus der Bevölkerung nun auf dem Weg gebracht worden war. "Ein großer und wichtiger Schritt ist heute gemacht worden", stellte der Verwaltungschef nach dem einstimmigen Beschluss fest.

Die sinkenden Einwohnerzahlen im Burgdorf (2019: 1825, 2020: 1739; Anm. d. Redaktion) seien nur durch neuen Wohnraum zu stoppen, sagte Gobernatz. Beim Blick auf die Nachbarkommunen zeige sich, dass man in einem ständigen Wettbewerb stehe. "Dieses Baugebiet ist auch wichtig für den Erhalt unserer Infrastruktur im Ort." Glücklicherweise sei ein großes Interesse an den Bauplätzen vorhanden, wie es die Anfragen an die Verwaltung deuten lassen.

Die Einwohnerzahlen sollen mit dem Bebauungsplan für das Neubaugebiet Epfenbacher Berg III zukünftig wieder steigen. Foto: Berthold Jürriens

Zuvor hatte Projektleiterin Jaqueline Schnurpfeil von der MVV Regioplan die "im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Anregungen" mit entsprechender Abwägungstabelle den vielen anwesenden Besuchern in der Von-Venningen-Halle ausführlich erläutert.

Auch die zweite Offenlage des Planentwurfs habe zu keiner Überarbeitung des Bebauungsplans geführt, so konnte man es den Stellungnahmen entnehmen. Dabei handelte es sich vor allem um eingegangene Widersprüche von den Bürgern, die sich um Lärm, Verkehrsaufkommen und -sicherheit Sorgen machten oder die mögliche Einbeziehung von Feldwegen oder die Höhe der neuen Wohnhäuser kritisierten.

"Der Bebauungsplan kann nicht alles regeln", sagte Schnurpfeil zum Thema Verkehrssicherheit. Schnurpfeil rechnete unter anderem das mögliche Verkehrsaufkommen bei 53 neuen Bauplätzen modellartig hoch und bezeichnete es als "vertretbar". Hier werde aber auch die Verkehrsbehörde noch zu Wort kommen.

Auch eine Unterschriftenliste, deren Verfasser die Planungsvariante aufgrund von zusätzlichem Verkehr durch den Seerain und der dortigen Verlegung von Regenwasserrohren widersprachen und die ein hohes Verkehrsaufkommen in diesem Bereich befürchten, fand Erwähnung. "Zwei Maßnahmen sind erforderlich, die außerhalb der Erschließung des Baugebiets liegen", sagte die Projektleiterin dazu.

Eine Wasserhaltung in Verbindung mit einer Druckerhöhungsstation und eine Mulde im Rahmen des Entwässerungskonzepts sollen ausgebaut werden. Die Gemeinde plane bekanntlich den Ausbau eines Regenwasserkanals um das einfließende Wasser bei Starkregen bewältigen zu können (wir haben berichtet). "Der Mischwasserkanal stößt aktuell an seine Kapazitätsgrenzen." Dieser Kanalbau sei im Rahmen des Starkregenrisikomanagements geplant. "Die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen werden in den Bauablauf der Erschließung des Baugebiets integriert, und somit ist eine bauplanungs- oder bauordnungsrechtliche Betroffenheit nicht vorhanden."

Nach mehr als einer Stunde hatte Schnurpfeil die wichtigsten Anregungen und Stellungnahmen abgearbeitet und mit entsprechenden Abwägungen erläutert. Auch das Gremium hatte keinerlei Fragen, sodass nach dem einstimmigen Beschluss der Bebauungsplan mit den örtlichen Bauvorschriften nach öffentlicher Bekanntmachung in Kraft treten kann.