In Neckarbischofsheim ist man noch mit der Renovierung des Kinderbeckens beschäftigt. Dass dieses noch nicht fertiggestellt ist, liegt an den Lieferverzögerungen für das Baumaterial. Doch das ist nicht der entscheidende Punkt, warum das Freibad noch nicht öffnet. Foto: Berthold Jürriens

Von B. Jürriens und A. Pawelka

Neckarbischofsheim/Reichartshausen. Seit Mittwoch darf bekanntlich gelockert werden. Das gilt auch für die Freibäder im Umland. Doch die Situation ist nicht einfach. Daher steht die Eröffnung eines Bades auf der Kippe:

Während andere Freibäder unter bestimmten Voraussetzungen öffnen, wird es im August-Schütz-Freibad in Neckarbischofsheim noch keine Badegäste geben. Auch wenn sich das kurzfristig ändern könnte. Doch nicht die Baumaßnahmen rund um das Kinderbecken und weitere notwendige Sanierungen sind der Grund für die Nicht-Öffnung. Martina Wanke vom Vorstand des Turnvereins, der das Freibad bekanntlich betreibt, hat sich bereits über die umfangreichen Maßnahmen zur Öffnung kundig gemacht. "Wir sind gerade in Gesprächen, ob und wie wir diese Infrastruktur, unter anderem mit einer Online-Registrierung, leisten können. Schließlich können 285 Badegäste zugelassen werden." Für den Zutritt zum Freibad wären ein negativer Test (nicht älter als 24 Stunden), eine Impfbescheinigung oder Dokumentation einer Genesung vorzuzeigen. Für den Verein eine echte Herausforderung.

Laut Wankes Informationen müssen auch Kinder mit dem vollendeten fünften Lebensjahr einen negativen Test vorweisen. "Das noch fehlende Kinderbecken wäre kein Problem, weil sich zum aktuellen Zeitpunkt nur zwei Kinder darin aufhalten dürften. Ein Bauzaun würde für Sicherheit sorgen." Wanke sei optimistisch, dass das Kinderbecken Anfang Juni eingebaut wird. "Es geht in kleinen Schritten voran", ergänzt Schriftführerin Julia Zeller, die sich, wie der gesamte Verein, über die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung und über die "Leader"-Förderung gefreut hat (wir haben berichtet).

Man sei frühzeitig mit dem Projekt gestartet, "doch nun leiden auch wir unter den aktuellen Lieferverzögerungen von Baumaterialien". Glücklicherweise sei das Kinderbecken rechtzeitig bestellt worden, sonst wäre gar kein Lieferstatus vorhanden. "Dennoch verschiebt sich alles zeitlich nach hinten." Die mangelnde Materialverfügbarkeit für die Sanierung am großen Becken und die Witterung sorgen jetzt für eine Verschiebung des Zeitplans. "Wahrscheinlich wird das große Becken erst im September in Angriff genommen, was aber kein Problem wäre", sagt Wanke. Bestellt ist ein neues Sonnensegel für das Kinderbecken. Hier habe man der Dietmar-Hopp-Stiftung zu danken, sagt Zeller. Und auch sonst hat sich einiges im Freibad getan, denn neben der Erweiterung der Liegeflächen, einer neuen Hecke und der Errichtung eines Zauns wurden auch der Technikraum renoviert und defekte Fenster repariert. Über eine Öffnung würden sich der Verein und die Badegäste freuen, "dennoch müssen alle Voraussetzungen in Zeiten der Pandemie dafür vorhanden sein", sagt Wanke abschließend.

In Reichartshausen ist die Lage eine andere. "Wir öffnen definitiv am Sonntag", sagt Bürgermeister Gunter Jungmann. Die Vorbereitungen dafür laufen, wie berichtet, schon seit einigen Tagen auf Hochtouren. Die Schwimmmeister sind nun damit beschäftigt, die Außenanlage zu putzen. Dazu gehören auch die Rutsche und das Volleyball-Feld, die in dieser Saison wieder genutzt werden dürfen. Wer das Bad besuchen möchte, kann dies allerdings nur mit einer Online-Reservierung auf der Homepage der Gemeinde. Damit möchten die Verantwortlichen Warteschlangen an der Kasse vermeiden und den Besucherstrom steuern. Außerdem brauchen die Badegäste auch hier entweder eine Bescheinigung über eine Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion. Wer dies nicht hat, muss einen negativen Schnelltest vorzeigen. Jungmann hofft, dass diese Regelung bald fällt, denn das sei eine "hohe Hürde".

Ebenso hat sich die Familie Anheyer dazu entschlossen, das Kiosk wieder zu öffnen. Hier können sich Besucher täglich von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 20 Uhr, also zu den Öffnungszeiten des Bades, mit Speisen und Getränken versorgen.