Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Der neue Bürgermeister Thomas Seidelmann ist seit rund 100 Tagen im Amt. Die RNZ hat mit ihm über Ziele und Wünsche, die Bürokratie und die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie anonyme Drohungen gesprochen.

Herr Seidelmann, Sie sind jetzt seit rund 100 Tagen Bürgermeister: Hätten Sie sich Ihre Arbeit so vorgestellt?

Da ich nicht aus der Verwaltung komme, konnte ich es mir gar nicht vorstellen. Wenn Sie gefragt hätten, ob ich es mir so gewünscht hätte, dann würde ich sagen: Ja.

Wie haben Sie es sich gewünscht?

Dass das Zusammenspiel mit meinen Mitarbeitern so gut ist, dass ich ein derart motiviertes und motivierendes Team habe, all das habe ich nicht erwarten können, aber natürlich gehofft. Denn vieles bekommt man selbst als Gemeinderat nur aus der Entfernung mit, denkt, dass "die" so umständlich arbeiten. Mit so einer Mannschaft zusammenzuarbeiten, das ist ein großes Glück. Verwaltungstechnisch bin ich nach drei Monaten noch nicht so weit, wie ich das von mir selbst erwarte. Ich kann dafür andere Stärken einbringen.

Die wären?

Einem Team einen Wert geben beispielsweise. Gerade der Teamgeist hat sich extrem gut entwickelt. Mitarbeiter und auch ich selbst werden von Bürgern angesprochen, die fragen: "Was ist denn bei euch los? Ihr seid alle plötzlich so freundlich und so kundenorientiert."

Welche Stärken können Sie noch einbringen?

Ich merke, wo jemand seine Stärken hat. Ich gehe darauf ein, ob sich ein Mitarbeiter an der Stelle, an der er sitzt, wohlfühlt oder nicht. Es geht darum, dass man schaut, ob alle Stellen im Amt so besetzt sind, dass immer die Person an der Stelle sitzt, die dort am besten hinpasst. Wir versuchen, das gut hinzubekommen. Ich kann gut kommunizieren und bin im Rathaus sehr transparent in allem. Und ich bin ein wertschätzender Mensch, das spüren die Mitarbeiter. Ich glaube, selbst die Jungs im Bauhof und unsere Reinigungskraft waren erstaunt, wie ich mit ihnen umgehe.

Welche Vorteile hat das?

Ich glaube, wir können in Zukunft viel Geld sparen und manche Projekte angehen, die wir uns normalerweise gar nicht leisten könnten. Weil Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen, weil Mitarbeiter sich gerne mit ihrem Maximum einbringen.

Sie sind, was die Kommunalpolitik angeht, relativ unerfahren. Ist das ein Nachteil für Ihre Arbeit, gerade was die nicht einfache Situation in Neckarbischofsheim angeht?

Die fehlende Erfahrung sehe ich nicht als Nachteil. Wir haben erfahrene Leute, die wissen, welche Stellhebel im Alltag angepackt werden müssen. Ich weite jetzt manchmal deren Blick, wir suchen gemeinsam nach innovativen Lösungen. An manche Dinge gehe ich unverkrampfter dran, frage öfter nach und bin, was Problemlösungen angeht, sicherlich manchmal offener und forscher als jemand, der den Job schon viele Jahre lang macht. Auch die Bürgermeisterkollegen haben es mir sehr leicht gemacht. Hier hole ich mir Rat. Ich bin kein Einzelkämpfer, sondern ein ausgemachter Mannschaftsspieler, auch wenn ich sehr gerne der Kapitän bin.

Spüren Sie nach der hart umkämpften Wahl noch Gegenwind von den Unterstützern Ihrer Vorgängerin Tanja Grether?

Nein. Die oft zitierte Spaltung habe ich eh nie wirklich so gesehen. Mich loben mittlerweile auch Leute, die sich vorher stark pro Grether geäußert haben. Meinen Job mache ich für alle, für die, die mich gewählt haben, und genauso für die, die mich nicht gewählt haben. Ich bin jedoch nicht so besonders harmoniebedürftig und halte es aus, wenn jemand mich kritisiert. Wenn Sie das nicht können, dürfen Sie diesen Job nicht machen. Natürlich gibt es auch im Gemeinderat ein paar wenige Menschen, die mich nicht so mögen, aber das ist halt so. In der Tagesarbeit relativiert sich vieles. Was ich hingegen nicht so leicht wegstecke, sind anonyme Geschichten.

Welche zum Beispiel?

Das ging ja schon im letzten Jahr los und dauert an. Ich habe kürzlich einen Zettel erhalten, da stand drin, dass ich eine "Regierungsnutte" sei, wahrscheinlich, weil ich Corona-Verordnungen umsetze. "Dich sollte man eliminieren" habe ich neulich auch gelesen. Ich habe keine Angst um Leib und Leben, ich find’s nur schade, dass es so feige Menschen gibt, die solche Dinge anonym schreiben.

Um welche Projekte kümmern Sie sich am liebsten?

Die Liste wäre zu lang für dieses Interview. Herausheben möchte ich Infrastrukturthemen, wie digitaler Ausbau und Verkehr. Die Reaktivierung der Krebsbachtalbahn etwa, darüber haben wir auch mit dem Verkehrsministerium kommuniziert, um das Auge der Öffentlichkeit darauf zu richten. Ich weiß, die Chancen sind eingeschränkt, dass hier was passiert, doch für uns wäre eine Bahnverbindung Meckesheim–Neckarbischofsheim–Bad Rappenau toll. Gerade auch für unser Gymnasium, die Grundschule, die Fachschule für Sozialwesen und möglicherweise bald eine Waldorfschule – ich fänd’s klasse, wenn wir mehr Personenverkehr auf die Schiene verlagern könnten. Alles, was mit Bildung zu tun hat, hat für mich sowieso Priorität. Lebenslanges Lernen, das ist ja mein Credo.

Und welche Aufgaben mögen Sie überhaupt nicht?

Die weniger schönen Momente sind die, wenn ich mit unserer Kämmerin Marion Adams über die Finanzen spreche und wir dann sagen müssen, dass wir dieses und jenes nicht machen können.

Was haben Sie bislang erreicht?

Wir treten nach außen wieder wie ein Team auf. Die Bürger spüren, dass die Verwaltung für sie da ist. Das ist mit den Jahren ein bisschen verloren gegangen. Jetzt fühlen sich die Mitarbeiter in diesem Haus wohler, und das strahlt auch nach außen. Wir kommunizieren viel mehr und sind nicht so abgekapselt. Die Bürger wissen jetzt, was Transparenz bedeuten kann.

Was steht denn im Moment konkret an?

In der Vergangenheit wären im Rathaus viele Strukturveränderungen nötig gewesen, die man aber nicht gemacht hat. Die Struktur im Haus müssen wir jetzt stark an das anpassen, was da draußen passiert. Dafür werden sich Zuständigkeiten verändern, verändern müssen. Ich bin ein großer Fan von Selbstverantwortung. Ein Mitarbeiter hat seinen klar umrissenen Bereich. In dem Rahmen aber kann er sich voll und ganz entfalten und die Dinge selbstverantwortlich regeln.

Welche Ziele haben Sie langfristig?

Auch hierfür wäre ein eigenes Gespräch notwendig. Ein Herzensthema für mich, an das sich jahrelang niemand herangewagt hat, ist der Verkehr. Wir müssen über Verkehrskonzepte reden, über mögliche Einbahnstraßen, Tempo-30-Zonen, clevere Parklösungen, Car-Sharing, ÖPNV, Radverkehrsförderung – all das ohne Scheuklappen.

Und was ist mit dem Klimaschutz?

Wenn ich mir das Thema anschaue, sind wir in Neckarbischofsheim nicht weit vorne mit dabei. Ob das jetzt alternative Heizkonzepte sind oder dass man öffentliche Gebäude zentral beheizt. Auch bei den Fotovoltaikanlagen sind wir stark hintendran. Das ist ein Thema für die nächsten Monate. Im Gymnasium haben wir exorbitante Stromkosten, auch weil nur der Neubau komplett LED-Lichter hat. Das ist vernachlässigt worden.

Gibt es noch weitere Themen?

Wir planen gerade einen Seniorenrat, wir müssen aber auch was für die Jungen tun, auch die jungen Familien. Da gibt es leider nicht genug. Es reicht nicht, nur Baugebiete zu schaffen – selbst wenn wir noch mindestens eines wollen, um weiter zu wachsen.

Ein Problem sind fehlende Gewerbeflächen …

Das ist das frustrierendste Thema für mich. Ich bekomme Anrufe von Unternehmen, die wollen zu uns kommen, brauchen auch nur 6000 Quadratmeter. Dann muss ich sagen: Danke fürs Interesse, aber wir haben leider keinen Platz. An das immer wieder ins Feld geworfene interkommunale Gewerbegebiet glaube ich nicht. Es wäre schön, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das klappt.

Warum?

Warum sollte etwa mein geschätzter Waibstadter Bürgermeisterkollege Joachim Locher gemeinsam mit Neckarbischofsheim ein solches Gebiet planen? Waibstadt hat doch ein Eigenes. Ich habe ihn vor meiner Wahl mal auf das Thema angesprochen – sein Lächeln war vielsagend.

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf die Planungen auswirken?

Wer kann dazu schon Genaues sagen? Voraussichtlich wird Corona das, was wir uns leisten können, extrem beeinflussen. Wir werden mindestens zwei bis drei heftige Jahre erleben. Dieses Jahr sieht’s noch ganz gut aus, weil wir ein bisschen mehr Geld bekommen haben, als wir dachten. Aber was kommt danach? Deshalb können wir nicht die großen Projekte angehen in den acht Jahren.

Und was kann man baulich angehen?

Den Kindergarten in Neckarbischofsheim müssen wir stemmen, das Helmhöfer Gemeindehaus samt Kindergarten braucht dringend eine Auffrischung, die Feuerwehr in Untergimpern benötigt ein vernünftiges Gebäude. Schön wäre, wenn wir in den nächsten acht Jahren viel von der Ortskernsanierung hinkriegen würden. Wenn ich hier durchfahre, dann sehe ich manche Häuser und denke: Mein Gott, hier sieht’s aus … Und noch ein Herzenswunsch: Ein Schild draußen am Nordbahnhof, auf dem steht: Schlosspark Neckarbischofsheim. Selbst die Menschen aus der Region wissen gar nicht, wie schön der Schlosspark hier ist.

Sie haben schon vor Ihrer Wahl erwähnt, dass Sie nur eine Amtszeit anstreben und einen Nachfolger aufbauen möchten …

Für die Aussage habe ich ganz schön Dresche kassiert von meinen Bürgermeisterkollegen. Ich habe mich wohl unglücklich ausgedrückt. Sag’ niemals nie, aber in acht Jahren bin ich 62, da ist es dann an der Zeit, dass eine junge Person rankommt, die mehrere Perioden lang gestalten kann. Mein Bürgermeisteridol ist Erich Dambach. Er hat in 32 Jahren aus Aglasterhausen ein echtes Juwel gemacht. Die Gemeinde war in einer ähnlichen Situation wie wir jetzt. Dafür kann ich jetzt eine Richtung vorgeben. Vollenden sollte das dann eine jüngere Person. In 16 oder 24 Jahren kann man extrem viel Gutes gestalten. Warten wir ab, was in acht Jahren sein wird.