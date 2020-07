Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Angenehm kühl ist es an diesem heißen und sommerlichen Nachmittag in dem ehemaligen Supermarkt "Treff 3000". Nicht nur darüber freuen sich die fünf Graffiti-Künstler, die auf Einladung von Organisator Klaus Proissl aus dem Raum Stuttgart und Berlin angereist sind. Das Gemeinderatsmitglied hat mit Unterstützung der Stadtverwaltung, dem Bürger- und Gewerbeverein "Pro Neckarbischofsheim" und dem Kulturverein "Kasinogesellschaft 1835-2.0" die 1000 Quadratmeter große Fläche Künstlern zur Verfügung gestellt, die sich vor dem Abriss des Gebäudes nochmals in diesem "Kunst- und Kreativlabor" austoben können. Getreu dem Motto: "Kunst und Kultur brauchen Freiräume, um sich auszuprobieren." Auch in Neckarbischofsheim.

Nachdem an den Fassaden schon echte "Hingucker" entstanden sind, werden nun die Innenwände zu Spielflächen der Sprayer. "Das ist einfach klasse hier", ist "Mischo" ganz aus dem Häuschen von den "legalen Wänden". Der Berliner, der seine Sprühdosen aufsticht und dann die Farbe auf die Wand verteilt, ohne die Möglichkeit zu haben, den Farbnebel aus der Dose zu stoppen, kann schon mal in eine Art "Spray-Rausch" geraten.

"Das ist pure Energie", sagt er und erfährt Zustimmung von "ASEK", der auch nur sein Pseudonym nennen möchte. Er gehört in Stuttgart zum festen Stamm der Szene. "ASEK" setzt hier noch einen Schatten, dort einen Strich, ein Farbstrahl folgt nach dem kurzen Zischen. Schicht um Schicht entsteht sein "kalligrafisches Bild, eines meiner Markenzeichen".

Man sei gut vernetzt untereinander und kenne sich, sagt "ASEK". "Dadurch haben wir uns auch alle hier getroffen", ergänzt "Jörg". Seine Leidenschaft für diese Kunst habe er schon im Kindesalter bemerkt, als er immer wieder von den Graffiti fasziniert gewesen sei. "Viele sagen, mein Stil sei infantil", erzählt er, und irgendwie scheint die Bewertung, die positiv gemeint ist, in die richtige Richtung zu gehen.

Ein weiterer Sprayer werkelt vor sich hin, natürlich auf Abstand. Nicht nur wegen des Corona-Virus, ein Graffito braucht nun mal Platz. David Braschler gehört seit 20 Jahren zu den viel beachteten Graffiti-Künstlern. Nicht nur in der Stuttgarter Szene. Er freut sich über Auftragsarbeiten und ist dennoch auch "illegal" unterwegs. "Ich gebe der Gesellschaft meine Kunst und meine Kreativität. Meine Bilder sind Geschenke an andere." Dass das jemandem nicht gefalle, könne vorkommen. "Dann ist das so wie mit den ungeliebten Paar Socken zum Weihnachtsfest", sagt Braschler, der aktuell gerne die Buchstaben von Worten wie Liebe oder Glück üppig ausgestaltet und auf Flächen verewigt. "Mantras" nennt er sie. "Wenn das jemand liest und anschließend lächelt, ist mein Ziel schon erreicht." Hier in Neckarbischofsheim sprüht er eine Reminiszenz an seine früheren Comic- und Zeichentrickhelden an die Wand, aber aus seiner Sichtweise. Durch die Szene habe Braschler Freunde auf der ganzen Welt. Gerade das Familiäre, wie jetzt beim "Come-together-Projekt", sei das Besondere.

"Wir haben einfach eine gute Zeit miteinander, gehen gemeinsam unserer Leidenschaft nach und haben viel Spaß", freut sich "Mischo". Auch bei "XEAS" stimmt der Spaßfaktor. Es ist das Pseudonym der einzigen weibliche Sprayerin im "Kunstlabor", die noch keine "Hausi", also eine Hausdurchsuchung wegen illegalen Sprayaktionen, hatte. Sie schwärmt von der "Super-Organisation von Klaus" und der Möglichkeit, sich ganz legal der Graffiti-Kunst hinzugeben. "Graffiti ist populärer geworden, aber immer noch zwischen Schmiererei und Kunst beheimatet", ist eine Aussage. Die Kunst mit der Sprühdose haben sie sich alle selbst beigebracht und gestehen: "Es geht beim Sprayen natürlich auch um öffentliche Selbstverwirklichung und ,Fame‘, also Ruhm", übersetzen sie das Wort aus dem Graffiti-Jargon.

Dabei wissen alle, dass ihre Werke früher oder später verschwinden und nur noch Fotos von deren Existenz zeugen. "Die Vergänglichkeit gehört beim Graffiti dazu", weiß der ehemalige Kunststudent Braschler, der diese Art "Lebensphilosophie" auch als Ventil sieht, um angestaute Gefühle und Bedürfnisse raus zu lassen. "Graffiti-Kunst lässt sich nichts vorschreiben." Proissl ist auch deswegen von den unterschiedlichen Werken der Künstler begeistert, freut sich über die Energie des "Künstler-Zirkels" und hofft, dass mit zukünftigen weiteren Lockerungen auch noch eine mögliche Ausstellung stattfinden kann, bevor das Gebäude abgerissen wird. "Bis dahin sollen die anderen weißen Flächen verschwunden sein", kündigt er weitere Kunstaktionen für die nächste Zeit an.