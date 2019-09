Von Anjoulih Pawelka

Neckarbischofsheim. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es unter anderem auch um den neu entstehenden Kindergarten, der in das Gebäude des ehemaligen Supermarktes "Treff 3000" einziehen soll.

Nun hat das Sinsheimer Architektur-Büro "o2r" seine Pläne dem Rat vorgestellt. Zunächst allerdings nur für Kinder, die drei Jahre und älter sind. Die Betreuungsplätze der unter Dreijährigen baut die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt, da ihr dafür derzeit das Geld fehlt. Das Büro sieht vor, lediglich Keller und Bodenplatte des alten Gebäudes beizubehalten. Dadurch könne die Stadt eine wesentlich höhere Förderung bekommen als bei einem Neubau, erklärte Bürgermeisterin Tanja Grether, insgesamt nämlich rund 1,7 Millionen Euro.

Der Flachbau an der Von-Hindenburg-Straße soll 994 Quadratmeter groß werden und insgesamt Platz für fünf Gruppenräume haben. Das wäre einer mehr als derzeit. Im vorderen Bereich sollen Turnraum und Mensa samt Küche entstehen. Von den Gruppenräumen, die dem jetzigen "netto-Markt" zugewandt sind, können die Kinder in den Außenbereich des Kindergartens.

Aber auch ein Atelier, eine Lehrküche und zwei Schlafräume entstehen. Der Keller beinhaltet unter anderem zwei Intensivräume. In denen können zum Beispiel Therapien für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf stattfinden, oder sie können von den Erzieherinnen genutzt werden, um mit kleineren Gruppen zu arbeiten.

Die Außenanlage, die durch einen Sichtschutz von den Parkplätzen abgetrennt ist, soll, so die Pläne der Architekten, einen Zugang zur Tagespflege, die ebenfalls auf dem Grundstück Platz findet (wir haben berichtet), bekommen. Dadurch könne ein generationsübergreifendes Konzept entstehen und beispielsweise eine "Lese-Oma" zu den Kindern kommen, so der Plan der Architekten.

Grundsätzlich fand das Konzept im Gemeinderat großen Anklang. Allerdings diskutierten die Räte über die Verkehrssituation und die Größe des Kindergartens. Wie Kindergartenleiter Christoph Gotsch berichtete, werden die Plätze Prognosen zufolge nach der Fertigstellung so gut wie alle belegt sein. "Ich baue doch nie etwas, was schon zu klein ist", sagte Gemeinderat Ben Neudel und schloss sich der Meinung einiger anderer Räte an.

Bürgermeisterin Grether hielt dagegen, dass man keine Gruppen bauen könne, die nicht voll seien. Außerdem sei der Kindergarten ja nicht zu klein und man könne nicht in die Zukunft schauen. Jochen Leinberger ergänzte: Es sei ja nicht so, dass die Stadt im Vorhinein etwas plane, das nicht reiche. Die finanziellen Mittel seien aber nicht da. Im Notfall wäre es möglich, den Turn- als Gruppenraum umzubauen.

Insgesamt kostet der Kindergarten 2,3 Millionen Euro. Davon entfallen 150.000 auf den Abbruch, 1,4 Millionen kostet das Erdgeschoss und weitere 218.000 Euro sind für den Keller eingeplant. die Außenanlage schlägt mit 160.000 zu Buche. Trotz Diskussion stimmte der Gemeinderat den grundsätzlichen Umbauplänen einstimmig zu.

Über die Detailplanung wird dann im Laufe der Zeit abgestimmt. Allerdings sitzt der Stadt die Zeit im Nacken. Bis spätestens Juni 2020 müssen die Bauarbeiten begonnen haben, damit die bereits bewilligten Fördergelder nicht verfallen.