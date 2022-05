Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Der Klimaschutzkooperationsvertrag war Thema in der Gemeinderatssitzung. Nach einer Präsentation und kurzen Diskussion wurde dessen Unterzeichnung einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Thomas Seidelmann hatte in einer Sitzung im August vergangenen Jahres schon über den hohen Energieverbrauch der städtischen Gebäude gesprochen und mitgeteilt, dass bekanntlich alle Verwaltungen der Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein müssen. Dabei hatte er alarmierende Zahlen hinsichtlich der steigenden Temperaturen, heißen Tage, dem erhöhten Wasserverbrauch und damit verbundenen -knappheit und vieles mehr präsentiert. Weitere Zahlen der IPCC, auch "Weltklimarat" genannt, zeigte er in dieser Sitzung. Er hatte sie aus einem Workshop zum Thema, an dem er teilgenommen hatte: So soll es künftig bis zu 70 Tage jenseits der 30-Grad-Celsius-Marke im Landkreis geben, für Seidelmann "sehr ungemütlich". Auch aus diesem Grund müssen die Kommunen im Landkreis eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen, in denen sie sich verpflichten, auf Klimaschutzziele hinzuarbeiten – ansonsten gibt es nämlich keine Fördermittel mehr vom Land.

Die Grundziele dieser Vereinbarung sind die Verringerung von klimaschädlichen Emissionen, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Verringerung fossiler Energieversorgung, wobei die "öffentliche Hand" eine Vorbildfunktion haben soll. Dazu muss die Stadt unter anderem ein Klimaschutzkonzept bis 2023 entwickeln oder Maßnahmen des "European Energy Awards" umsetzen. Auch Daten des Energieverbrauchs der städtischen Einrichtungen müssen dem Landkreis übermittelt und ein Energiemanagement für die kommunalen Liegenschaften muss aufgebaut werden. Beispielsweise müssen die Dächer der Gebäude im Gemeindebesitz auf Fotovoltaik-Tauglichkeit überprüft oder ein Ansprechpartner für den kommunalen Klimaschutz benannt werden. Das klinge zwar nach "nicht sehr viel", sagte Seidelmann, aber da man quasi ganz am Anfang stehe, käme einiges an Arbeit auf die Verwaltung zu.

Den Fokus für dieses Jahr will man auf den Energieverbrauch des Schulzentrums beziehungsweise dessen Senkung legen: Da die Heizungsanlage nicht richtig funktioniere, habe man im Winter bis zu 1250 Liter Heizöl pro Woche verbraucht, Mitte April waren es rund 400 Liter pro Woche. Im vergangenen Jahr pustete man rund 60.000 Liter raus. Dort gebe es laut Bürgermeister also am meisten Einsparpotenzial. Kürzlich habe man noch 10.000 Liter bestellen müssen, was bei den momentanen Preisen auch erheblich ins Geld geht. Der Verkäufer habe sein Öl dann sogar "über Nacht zurückkaufen" wollen, da der Preis so schnell gestiegen war. Den Gewinn aus einem erneuten Verkauf an einen anderen Kunden habe dieser dann mit der Gemeinde teilen wollen, erzählte Seidelmann. Generell stehe fest: "Es wird teuer, wenn wir Klimaschutz machen wollen."

Weitere Maßnahmen, die man angehen will: ein energetisches Konzept für den historischen Bereich im Stadtkern, der Altes Rathaus, Schloss und eventuell auch Zehntscheune umfasst, Beratungsangebote fürs Gewerbe, alle Straßenlaternen bis 2027 auf LED umstellen und auch die Landwirte sensibilisieren, dass sie ihre Pflanzen so anbauen, dass bei Starkregen nicht alles weggeschwemmt wird. Zudem müsse man sich fragen, wie man den Wald künftig bewirtschaften wolle und Aufklärung an den Schulen betreiben. "Fridays for Future" findet der Bürgermeister zwar "super", er habe aber das Gefühl, dass es bei den Kindern und Jugendlichen auch "unglaublich viel Halbwissen" gebe. Grundsätzlich werde man für Klimaschutz "auf irgendwas verzichten müssen", glaubt Seidelmann. Er finde, dass in dem Vertrag "gute Sachen dabei" seien, aber vor allem für kleine Kommunen sei "nicht alles zielführend". Einen Klimaschutzmanager könne sich die Stadt beispielsweise gar nicht leisten, führte er an. "Ich hätte auch gerne einen Eventmanager."

Stefan Rödler merkte an, dass es gewisse Vorgaben ja schon seit acht Jahren gebe, bislang habe sich aber rein gar nichts getan – "Wir stellen wir das sicher?" fragte er. Seidelmann verwies darauf, dass man sich bislang in der Tat "weggeduckt" habe, es das mit dem Vertrag jetzt aber nicht mehr gebe. Vor allem, weil man dann keine Fördergelder mehr bekomme. Der erste Schritt sei jetzt, bei der Schule mit dem Energiesparen anzufangen. Walter Zeller erkundigte sich, wie weit man denn mit gewissen Hausaufgaben sei, die man vom Kreis bekommen habe: Es gebe schon Angebote von Firmen, die die Stadt mit einer Drohne überfliegen wollen, um die Fotovoltaik-Möglichkeiten auszukundschaften, antwortete Seidelmann.