Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. "Unwägbarkeiten" belasten den aktuellen Finanzhaushalt. Um die sozialen Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber zu unterhalten, muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen, als ihr lieb ist. Einnahmen gegen Ausgaben: Unterm Strich bleibt an der Kommune doch noch eine satte Summe - nämlich rund 100.000 Euro - hängen, die den ohnehin gebeutelten Haushalt laut dessen Planentwurf strapaziert.

"Wir bleiben auf einem größeren Betrag sitzen", sagte Bürgermeisterin Tanja Grether zum Gemeinderat, kalkulierte aber dennoch damit, "dass es nicht die ganzen Hunderttausend sind". Gerechnet werden müsse die Miete für die Anschlussunterbringung "höchstwahrscheinlich" in vollem Umfang.

Dass immer wieder neue Berechnungen erforderlich sind, sorgt bei der Verwaltung für enormen zusätzlichen Aufwand, der ebenfalls finanziert werden muss. Die Obdachlosen- und Flüchtlingssatzung müsse immer wieder neu kalkuliert werden, wenn etwa neue Wohnungen angemietet werden, sagt Julia Weide vom Haupt- und Ordnungsamt. "Derzeit ist es aber schwierig zu sagen, wie hoch das Defizit sein wird." Daher habe man einen größere Betrag in den Entwurf eingearbeitet, der gleichzeitig als Puffer diene.

In der Unterkunft herrscht Kommen und Gehen: Das belastet den Finanzhaushalt. Fotos: Christiane Barth.

Im Gemeinderat wurde nun die Frage nach Zuschüssen von Bund oder Land geäußert, um die hohen Kosten für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung zu minimieren. Appell aus dem Gemeinderat war: Auch die Kommunen sollten ausgestattet werden mit staatlichen Geldern, um die Kosten der Flüchtlingsunterbringung zu stemmen. "Bis zum Kreis wird bezahlt, aber bei den Kommunen hört’s dann auf", monierte Tanja Grether.

Bei der Berechnung der Kosten gebe es nun mehrere Unsicherheiten, wie die Bürgermeisterin der RNZ sagte. "Ob es wieder einen pauschalen Zuschuss geben wird, hängt noch von der gesetzlichen Umsetzung im Land Baden-Württemberg ab." Vom Bund werde wieder ein Betrag in gleicher Höhe wie letztes Jahr zur Verfügung gestellt, aber die Umsetzung im Land sei noch nicht entschieden. Eine "große zusätzliche Belastung" seien die "inneren Verrechnungen", also Bauhofleistungen oder Verwaltungsaufgaben, die in nicht unerheblichem Maße anfallen - zumal, wenn die Benutzungsentgelte durch überraschende Zu- oder Wegzüge oder Abschiebungen und Zahlungsausfälle, die dann in Kauf genommen werden müssen, mehrmals neu kalkuliert werden müssten. Denn die Benutzungsentgelte sind auf die Anzahl der Bewohner ausgerichtet. "Der Gemeindetag fordert deshalb vom Land, den Kommunen nur solche Flüchtlinge zuzuweisen, die nicht von einer Abschiebung bedroht sind", berichtet die Bürgermeisterin. "Da im letzten Jahr eine hohe Anzahl an Flüchtlingen gleichzeitig bei uns ankam, war hier der Arbeitseinsatz auch sehr hoch." Erst im vergangenen September seien 25 Flüchtlinge gekommen, die untergebracht werden mussten; drei von ihnen sind inzwischen schon wieder verzogen. Ob diese inneren Verrechnungen im laufenden Jahr geringer ausfallen, bleibe abzuwarten, sagte Grether.

In der ehemaligen Strumpffabrik seien bis auf eine Wohnung mit einer Größe von 60 Quadratmetern und einem Einzelzimmer kaum mehr Kapazitäten frei, erläuterte Julia Weide. Rund 30 Menschen leben derzeit dort. "Wenn der Gemeinderat möchte, dass wir die restlichen zwei Wohnungen noch besetzen, können wir das natürlich machen", meinte Tanja Grether.

Doch solle dabei auch berücksichtigt werden, dass somit keine Kapazitäten mehr frei seien, etwa eine Familie unterzubringen, "die von heute auf morgen obdachlos geworden ist".