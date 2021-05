Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. "40 Kackbeutel innerhalb von zehn Quadratmetern" hat Gemeinderat Michael Krieger im Untergimperner Wiesental auf den Fotos eines Landwirts gesehen. Selbst hat er die Tüten für Hundekot, die sich Hundebesitzer aus sogenannten Dogstations ziehen können, auch schon oft in der Landschaft herumfliegen sehen. Sein Gremiumskollege Ruven Dotterer war sogar mit seiner Familie auf einem Abschnitt von 300 Metern Müll sammeln und hat das beeindruckende Ergebnis in den sozialen Medien per Foto geteilt: ein großer Haufen Hundehaufen. Man sieht das Ausmaß deutlich, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Krieger hatte das Thema angesprochen, war stinksauer wegen der Umweltverschmutzung. Manche Hundebesitzer lesen die Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners zwar mit den Tütchen auf, hinterlassen den gefüllten Beutel dann aber wieder in der Natur – doppelte Verschmutzung durch Plastik und Kot. Doch nicht nur das: Anscheinend werden die Plastikbeutel laut Krieger "aus Blödheit rausgerissen" und dann einfach so in der Natur verteilt. Der Stadtrat forderte zu den Beutelstationen: "sofort abschaffen", und zwar "besser gestern als heute".

Dotterer mag die Natur rund um das Städtchen und konnte den Müll "nicht mehr mit ansehen", wie er der RNZ sagte. Er war "ziemlich verärgert" über den Unrat. Zwischen zwei und drei Stunden haben sie zu viert die Beutel vom Wegesrand aufgelesen oder sogar aus den Hecken gezogen. Und das alles auf einem Abschnitt, der genau zwischen zwei Mülleimern liegt.

Rund 60.000 Plastiktüten kauft die Stadt pro Jahr, bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen freiwilligen Service. Krieger sagte, dass Kommunen nicht dazu verpflichtet seien, die Beutel überhaupt zur Verfügung zu stellen. Außerdem seien für viele Hundebesitzer Plastikrollen viel praktischer, die sie beim Gassigehen selbst mitnehmen. Für Krieger lautet das Hauptargument, die Stationen abzuschaffen, Plastik, das die Umwelt verschmutzt. Dem stimmten auch seine Fraktionskollegen Klaus Proissl und Andreas Bender zu.

"Lasst uns diskutieren", beruhigte Bürgermeister Thomas Seidelmann. Auch er habe den Haufen gesehen und dankte Dotterer für sein Engagement. Die Sache sei allerdings "ein Politikum". Seidelmann ist überzeugt davon, dass das Problem auch ohne Dogstations bestehen würde, denn "ein paar Ferkel", die ihren Müll einfach wegschmeißen, gebe es immer. Er betonte auch, dass nicht alle Hundebesitzer ihre Beutel einfach so in die Natur werfen würden. Entferne man die Beutelstationen, müsse man sich von verärgerten Hundesteuer-Zahlern anhören, dass der Service fehle. "Es gibt keine Lösung für das Problem", fand Seidelmann. Überwachungskameras könne und wolle man nicht aufstellen, denn "das wäre China", man sei kein Überwachungsstaat. Krieger warf ein, dass bei einem "Dogstation-Verbot" wenigstens nicht mehr 60.000 Tüten in der Natur lägen, die die Gemeinde gekauft hat.

Gerold Rossel verwies darauf, dass das Problem in Helmhof nicht so schlimm sei. Es lasse sich in Untergimpern vielleicht dadurch lösen, dass man ein paar Mülleimer mehr aufstellen würde. In Helmhof würden die Hundebesitzer ihre Beutel ganz brav in den ein paar Meter entfernten Mülleimer werfen. Zudem sei es "genau so schlimm, wenn der Hund seine Hinterlassenschaften auf der Wiese hinterlässt", sagte Rossel, der sich dagegen aussprach, die Dogstations abzubauen. Dotterer merkte noch an, dass auch in Untergimpern nur 15 Meter nebendran ein Mülleimer stehen würde.

Seidelmann verkündete später via Youtube, dass man über das Problem nachdenke und sich ein paar Sachen überlegen werde. "Wir werden das Thema angehen, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt." Gegenüber der RNZ präzisierte der Bürgermeister seinen Plan: Momentan hat er einen kleinen "Praxistest" organisiert, hat bei verschiedenen Anbietern privat kompostierbare Hundekotbeutel bestellt. Die testet er mit seinem eigenen Hund und hat die Beutel auch an weitere Rathausmitarbeiter weitergegeben. Der "beste" Beutel könnte dann eine Option für die Gemeinde sein. Allerdings wären die umweltfreundlichen Beutel deutlich teurer, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Dass ihm dann von Landwirten Plastiktütchen in den Heuballen gezeigt werden, wie kürzlich geschehen, würde dann aber vermutlich der Vergangenheit angehören.

Eine andere Option wären laut Seidelmann Kotbeutel in knalligen Farben: Amtskollegen hätten die Erfahrung gemacht, dass die Umweltsünder eine höhere Hemmschwelle hätten, grellrote Beutel in die Natur zu werfen als unauffällige schwarze.