Neckarbischofsheim. (zg) Die Krebsbachtalbahn kann zum Pfingstsonntag, 31. Mai, mit dem "Roten Flitzer" ihren Betrieb aufnehmen. Bis einschließlich 18. Oktober wird der historische Triebwagen an jedem Sonn- und Feiertag zwischen Neckarbischofsheim Nord und Hüffenhardt pendeln.

Zum Beginn der Saison hat die "ENAG" als Eigentümer einiges in die Strecke investiert und Gleise sowie insbesondere Bahnübergänge saniert. Die Fahrten selbst wird der "Förderverein Schienenbus" aus Kornwestheim mit seinem "Uerdinger" übernehmen. Besser bekannt als "Roter Flitzer", wird der Triebwagen zwischen Neckarbischofsheim Nord und Hüffenhardt verkehren. Neben einem regelmäßigen Fahrplan für Sonn- und Feiertage, wird an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat gefahren. Hier gilt ein besonderer Fahrplan. Mit dem Sonderfahrtag am Mittwoch wird ein verbessertes Angebot für Kindergärten, Schulen oder Betriebsausflüge geboten.

Neu sind an den Mittwochsfahrtagen Busanschlüsse von und nach Bad Rappenau. Um die Frühfahrt zu nutzen, ist eine Anmeldung erforderlich, damit der Bus außerplanmäßig den Bahnhof Hüffenhardt anfährt und der Zug um 9.12 Uhr wartet. Hierfür gibt es ein Formular.

Am Pfingstsonntag werden die ersten Fahrten auf der Krebsbachtalbahn von einem "MAN"-Triebwagen der Eisenbahnfreunde Breisgau gefahren, der dann ab 10.30 Uhr durch Krebsbachtäler "Roten Flitzer" ersetzt wird. Es ist zu beachten, dass für die S-Bahn im Schwarzbachtal noch bis 14. Juni ein geänderter Fahrplan gilt. Bis dorthin verkehrt zwischen Aglasterhausen und Meckesheim nur ein Bus. Aus diesem Grund wird der "MAN"-Triebwagen an den Fahrtagen der Krebsbachtalbahn zwischen Neckarbischofsheim Nord und Meckesheim pendeln, bis die die S-Bahn ab 14. Juni an Sonn- und Feiertagen wieder verkehrt. Der "MAN"-Triebwagen fährt auch am 1., 7., 10. und 11. Juni, Anschlusszüge ab Mannheim beziehungsweise Meckesheim.

Alle Fahrpläne gibt es im Internet unter www.krebsbachtalbahn.de. In allen Zügen gilt der normale Nahverkehrstarif. Auf der Krebsbachtalbahn werden Fahrscheine auch im Zug verkauft. Auf der Krebsbachtalbahn gelten die Corona-Vorschriften: Es ist Pflicht, auf den Bahnsteigen und in den Zügen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Passagiere werden außerdem gebeten, die hintere Tür des Triebwagens zum Einsteigen und die vordere Tür zum Aussteigen zu nutzen.