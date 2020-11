Neckarbischofsheim. (fro) Bürgermeister Thomas Seidelmann ist momentan in häuslicher Quarantäne, weil er Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person hatte. Ein zweimaliger Corona-Test bei Seidelmann war am Dienstag allerdings negativ. Dennoch muss der Bürgermeister die Amtsgeschäfte noch bis einschließlich nächsten Montag von zu Hause leiten.

Wie Seidelmann der RNZ mitteilte, hatte er am Montag, 16. November, ein Treffen mit einer Mitarbeiterin "aus dem Umfeld der Schule" – die dann im Laufe der Woche wohl Symptome hatte und auch positiv auf Corona getestet wurde. Sonntagnacht habe Seidelmann dann ein Online-Formular vom Gesundheitsamt bekommen, in dem er als Kontaktperson der Stufe 1 angeben musste, wie lange er mit der infizierten Person in einem Raum war. Da das Treffen länger als 15 Minuten gedauert hatte, bekam der Bürgermeister am Dienstag dann einen Anruf vom Gesundheitsamt, das ihm mitteilte, dass er sich sofort testen lassen und in Quarantäne begeben müsse – obwohl bei der Sitzung Masken getragen worden seien und das Fenster offen gestanden habe.

Der Schnell- und auch der PCR-Test bei der Corona-Teststation in Heidelberg waren dann beide negativ. Dennoch musste sich der Bürgermeister isolieren, Seidelmann spricht auch seine "Vorbildfunktion" an.

Jetzt arbeitet er von zu Hause, bekommt Formulare oder Rechnungen zum Unterschreiben und Prüfen in einem Korb vor die Haustür gestellt. Zwar fehle ihm der direkte Kontakt zu den Mitarbeitern, und er habe unterschätzt, was häusliche Quarantäne bedeute. Aber er habe zum Glück einen großen Garten. Und: "Es ist ja nicht lang."