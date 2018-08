Die vielen Medaillen von der RetroRunning-WM in Bologna bezeugen den Erfolg der jungen Rückwärtsläufer. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. (bju) Wo ist vorne und wo ist hinten? Darf man noch von Rückenwind sprechen, aber Bauchwind meinen? Wird aus der berühmten Nasenspitze Vorsprung nun die Ellenbogenspitze? Bei der Sportart "Rückwärtslaufen" ist alles anders. Auch der Erfolg kann sich schneller einstellen als in anderen Disziplinen, wie jetzt eine Schülermannschaft des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums bewies und Weltmeistertitel und Medaillen in Italien abräumte.

"Auf die Plätze, fertig, los", ruft Franz Maier auf der Laufbahn, die den Sportplatz des TSV Neckarbischofsheim umkränzt. Hier scheint alles für eine Unterrichtsstunde im Sport ganz normal zu sein, aber nur auf dem ersten Blick. Denn Lucia Schmitt, Pauline Braun, Janis Groß sowie Bastian und Benjamin Bauer setzen sich rückwärts in Bewegung und nehmen langsam Tempo auf. "Rückwärtslaufen", in Fachkreisen als "Retrorunning" bekannt, sei keinesfalls eine Spaßsportart, auch wenn Außenstehende öfter mal den Kopf schütteln, erklärt Maier.

Auch bei den ASG-Schülern, zu denen auch Alexander Kaiser gehört, war es nicht anders. Sie mussten sich die eine oder andere amüsierte Bemerkung von ihren Mitschülern anhören, wenn diese regelmäßig in der "Rückwärtslauf AG" trainierten. Doch als sie Mitte Juli von der siebten RetroRunning-WM in Bologna zurückkehrten, wurde ihnen kräftig auf die Schulter geklopft. Nicht nur, weil über die "Sportexoten" in Radio und Fernsehen berichtet worden war. Die Schüler der achten und neunten Klasse inklusive Lehrer Franz Maier sind mit jeweils mindestens zwei Medaillen nach Hause gekommen.

Der Wettbewerb mit mehr als 20 Nationen umfasste Sprintstrecken, Mitteldistanzen und Langstrecken sowie den Halbmarathon und Staffelwettbewerbe. Herausragender Athlet war Bastian Bauer aus der 8c mit vier Goldmedaillen. Der Vater des Erfolgs ist natürlich Maier, der auch so etwas wie ein Pionier in der deutschen Szene des Rückwärtslaufens ist. Wie viele andere erfolgreiche Rückwärtsläufer kommt der 55-jährige Nußlocher aus der Marathon- und Ultralauf-Szene. "Das macht einfach Spaß und ist einfach mal etwas anderes", so die Jugendlichen zu der Randsportart, auf deren nächste WM sie sich schon jetzt freuen. Dabei sei Koordination sehr wichtig, denn "wer sich umdreht und rückwärts läuft, muss lernen, seinen Körper anders auszubalancieren."

Die Schritte sind tänzelnd und kürzer als beim Vorwärtslaufen. Die Arme werden schwungvoll nach hinten bewegt. Andere Muskeln werden beansprucht und gekräftigt, vor allem in Waden und Oberschenkeln. "Und die Innenbahn muss immer für den schnellsten Läufer frei gemacht werden", erklären die "Nachwuchs-Retrorunner", die erst seit Februar dieses Jahres regelmäßig trainieren.

Beim Rückwärtslaufen wird das Laufen sozusagen neu erlernt. Richtungswechsel gehören aber in vielen Sportarten zum Spielverlauf, zum Beispiel beim Handball, Fußball oder Tennis und werden entsprechend trainiert.

Von anderen erfolgreichen Rückwärtsläufern wie den Doppelweltmeister Thomas Dold, der vor allem als Treppenläufer berühmt wurde, liest man auch andere positive Aspekte des "Rückwärtslaufens". Nicht nur eine ganz andere Muskulatur werde beansprucht, sondern auch der Geist werde gefordert. "Nicht zu wissen, was kommt, dem Unbekannten entgegenzulaufen und dennoch mit breiten Schultern, zielsicher, fokussiert und selbstbewusst seinen Weg gehen."

Dass der Wolfacher Dold 2003 unter anderem durch Rückwärtsläufer Maier zu dieser Sportart kam, verwundert kaum. Eine andere Sichtweise und die Suche nach neuen Herausforderungen sind für viele Vorwärtsläufer ein Impuls für die Richtungsänderung. "Das Tolle ist, dass man gleich zu Beginn große Fortschritte macht und frühzeitig als Neuling Erfolge feiern kann. So wie unsere Schüler bei der WM", lobt Maier. Auch andere Schüler seien nun neugierig geworden.

Übrigens: Familienvater Maier ist auch noch leidenschaftlicher und erfolgreicher Treppenläufer. "Towerrunning" nennt sich diese weitere exotische Sportart, in der Maier zum Training die 1600 Stufen der Himmelsleiter auf den Königsstuhl zwei bis drei Mal hintereinander erklimmt.