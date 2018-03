Der Nachtumzug in Eppingen. Foto: Portner

Eppingen. (dpa) Die weiteren Ermittlungen nach der Verbrühung einer 18-Jährigen in einem Hexenkessel beim Fastnachtsumzug in Eppingen sind laut Polizei zeitaufwendig und schwierig. Weil die Ermittlungen gegen die gesamte Hexengruppe laufen, haben alle Mitglieder einen "Beschuldigtenstatus" und können von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Weil die Mitglieder einbestellt und über diesen Umstand belehrt werden müssen, seien die Ermittlungen zeitaufwendig, führten aber nicht unbedingt weiter. Die Vorwürfe lauten fahrlässige Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung.

Die 18-Jährige war beim Eppinger Fastnachtsumzug Anfang Februar von Mitgliedern einer Hexengruppe über einen Kessel gehalten worden. Bei einem ersten Kontakt mit der Polizei sagte die Frau, sie habe bis zu den Knien im heißen Wasser gestanden.