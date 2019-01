Bei dem Unfall in der Nähe von Kirchardt starben zwei Menschen. Foto: Endres

Stuttgart/Kirchardt. (dpa-lsw) Geschah der tödliche Unfall auf der Autobahn A 6 auch deshalb, weil der Parkplatz Bauernwald in der Nähe von Kirchardt überfüllt war? Tatsache ist: Es gibt in Baden-Württemberg zu wenige Ruheorte entlang der Autobahn. Auf 2500 schätzt das Verkehrsministerium die Zahl der fehlenden Lastwagen-Stellplätze im Land. Zwar seien im vergangenen Jahr durch Umbau und Erweiterungen im Südwesten rund 130 Parkplätze für Lastwagen entstanden. Der Mangel sei aber weiter groß.

Als besonders betroffen gelten die A 5, die A 6 und die A 8. Es ist ein lange bekanntes Problem, dass Parkplätze entlang der Autobahn nachts voll sind", sagt auch der Heilbronner Polizeisprecher Frank Belz. Um die Situation für Lastwagen-Fahrer zu verbessern, werden dem Verkehrsministerium zufolge unter anderem Hinweissysteme auf freie Parkplätze eingeführt, etwa an der A 5 in Richtung Basel. Die Anzeigen weisen dann freie Stellplätze an den betreffenden Rastanlagen aus.

Das baden-württembergische Speditionsgewerbe prangert schon lange einen Stellplatzmangel für Lastwagen entlang der Autobahnen an. Im Südwesten fehlten rund 2000 Parkplätze, sagte der Geschäftsführer des Verbandes Spedition und Logistik, Andrea Marongiu, im vergangenen Jahr. Der Autoclub ADAC schätzte unlängst die Zahl fehlender Lastwagen-Stellplätze an Autobahn-Rastanlagen auf 14.000 bundesweit.