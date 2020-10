Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. Die Suche nach der Ursache der mysteriösen Eichenkrankheit in Teilen des Sinsheimer Walds hat begonnen. Mit Laborproben verschiedener betroffener Bäume wird sich in den kommenden Tagen die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg näher beschäftigen.

Die Eichenkultur am Langen Bergweg zwischen Hilsbach, Weiler und Buchenauerhof, etwa einen Kilometer weit unterhalb der Golfplätze: Vor Jahren standen hier Fichten. 90 Jahre wurden sie alt, dann kamen die Borkenkäfer. Das gute Hektar Fläche wurde gefällt und mit Eichen bestockt, "eigentlich dem Hoffnungsträger" im Kraichgauwald dieser Tage, wie Forstrevierleiter Dietmar Weiland die Eiche nennt. Doch nur 16 Jahre war die Nachfolgekultur alt, als die seltsamen, nässenden und sich oft schwarz verfärbenden Risse und Wulste längs der Baumrinde auftauchten. Fast jeder zweite Baum ist inzwischen betroffen. Weiland hat sie mit rosa Sprühfarbe markiert.

Die Untersuchung hat begonnen: Jörg Grüner (links) und Dietmar Weiland haben Dutzende Proben der mysteriösen Krankheit gesichert. Foto: Tim Kegel

In diesem Dschungel aus dürrem Holz und rosa Punkten machen sich Weiland und Jörg Grüner auf die Suche: Der 49-Jährige ist promovierter Forstpathologe, forscht in einem Team von Waldschützern als Experte für Pilzkrankheiten: "Hat’s sechs Beine, sind’s deine. Hat’s keine sind’s meine", sagt Grüner, der Förster in ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz berät. Dem Sinsheimer Fall hat er sich angenommen, weil die bisherigen Indizien auf eine Pilzerkrankung hindeuten; oder auf ein komplexes Schadgefüge, bei dem Pilze zumindest eine gewichtige Rolle spielen dürften. Tragen Insekten noch zur Verbreitung bei, kann Grüner auf ein interdisziplinäres Team zurückgreifen.

Detektivarbeit. Grüner vergleicht sein Geschäft mit einem Leichenfund im Wald und dem Abarbeiten eines Katalogs: "Was war da alles dran?" Weiland erzählt, Grüner hört aufmerksam zu. Sie suchen nach Sporenlagern, "den gelben oder den schwarzen", die Auskunft über bestimmte Pilzarten geben können, die Rindenkrebs begünstigen. Was liegt versteckt unter der Rinde? Und gleicht es sich? Wie riecht es? Der erfahrene Forstmann und der Forscher: Jede noch so kleine Anomalie, verborgen fürs Laienauge, fällt ihnen auf. Ein stecknadelkopfgroßer Fleck – könnten Insekten hier gebohrt haben, Miniermotten oder etwas ähnliches? Sie stoßen auf Querrisse, die selbst viele Fachleuten nicht kennen: Spuren der in diesem Jahr in massen zutage tretenden Siebenschläfer-Bisse, wenn die Nager auf Feuchtigkeitssuche Baumsäfte saugen.

Einen Morgen lang werden verschiedene Gebiete im Wald von Hilsbach und Weiler untersucht, mit Lupen, mit Kratzern, mit der Motorsäge bei Probefällungen. Überall zeigen sich – mehr oder weniger auffällig – die Spuren der Krankheit, die auch Grüner neu vorkommt. Immerhin kann er im Moment – und dies hat er auch beim ersten Sichten der von den Sinsheimern eingeschickten Proben schon vermutet – "mit ziemlicher Sicherheit" sagen, um was es sich nicht handelt: "Pernospora Ramorum", der in den USA gefürchtete "Plötzliche Eichentod", über den auch im Kraichgau gemutmaßt wurde.

Foto: Tim Kegel

Hierzu fehlen die rötlichen, an Blut erinnernden Verfärbungen, die Verbindung der Ramorumfäule zum Wasser. Eine Probe in Form einer Baumscheibe, die Weiland dem Freiburger zuvor geschickt hat, zeigt außerdem, dass die durch die Krankheit zutage getretenen Wunden in manchen Fällen über die Jahre "gut überwallt wurden".

Fürs Überleben der Bäume ein gutes Zeichen: Einige der Weilerer und Hilsbacher Eichen dürften die Krankheit überstehen, zumindest nach jetzigem Kenntnisstand. Allerdings sind sie danach wertlos. Für einen Hoffnungsträger, wie die Eiche, eine halbwegs katastrophale Nachricht. Niemand kann sagen, welche Auswirkungen ein viertes Jahr in Folge auf die Bestände hätte, in dem ausgerechnet während der Wachstumsperiode im Frühjahr und Sommer kaum Regen fällt.

Die verschiedenen Proben – auch solche des typischen Hilsbach-Weilerer Tonbodens, dem es möglicherweise "an Kalk fehlen" könnte – werden mit Mikroskopen untersucht, Zellkulturen werden gezüchtet, separat untersucht und miteinander verglichen. Einige Wochen wird es dauern, bis Grüner Ergebnisse erzielt, aufgearbeitet und beschrieben hat.