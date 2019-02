Von Tim Kegel

Sinsheim. Musikalienhändler in Sinsheim, kein leichtes Unterfangen, zumal in Zeiten der Online-Giganten: "Musik Brunner", seit Jahrzehnten eine hiesige Marke, in der Stadt zu halten, werde immer komplizierter, schildert Alwin Bazinek, seit 2009 Inhaber. Es könne sein, dass der 50. Geburtstag, den sein Geschäft bald feiert, "auch der letzte ist". Nachdenklichkeit und ein Stück Verbitterung haben sich breitgemacht in dem kleinen, vollgestopften Laden direkt am Rathaus.

Dabei hat Musik in Sinsheim einen hohen Stellenwert. Über 900.000 Euro stehen im Haushalt 2018 für die städtische Musikschule bereit, die zahlreiche Kooperationen mit anderen städtischen Schulen, aber auch dem Gymnasium in Neckarbischofsheim und der Realschule in Waibstadt unterhält. Im Musikschulbetrieb müssten nicht wenige Instrumente und Noten angeschafft werden, schildert Alwin Bazinek. Er wundere sich deshalb, "bei Ausschreibungen nie berücksichtigt worden" zu sein.

"Man nimmt keine Notiz von mir." Lediglich zwei Grund- und Hauptschulen im Stadtgebiet zählten zu seinen regelmäßigen Kunden. Öffentliche Einrichtungen orderten immer öfter online "bei Branchenriesen". Als Beispiel nennt Bazinek einen E-Bass aus dem Leihfundus der Schule, dessen Angebot er aus dem Internet kenne. Das Instrument kostet laut Bazinek "129 Euro mit Verstärker" und hätte sich bei der Leihgebühr der Schule von monatlich 15 Euro in kurzer Zeit amortisiert. Der Bass sei ihm von Eltern zur Reparatur vorgelegt worden. Dabei habe Bazinek erfahren, dass Schulinstrumente nur von Firmen repariert werden dürften, welche die Schule benenne. Die Schulordnung sei im Internet abrufbar und besage genau dieses, mache aber keine weiteren Ausführungen hierzu. Nach Bazineks Ansicht sei dies "wachsweich"; zudem sei es üblich, dass Einzelhändler "heutzutage mit dem Internetpreis mitgehen".

Anstoß nimmt der Händler auch an einer, wie er sagt, an Musikschulen "durchaus üblichen Beschaffungspraxis" von Instrumenten für Schüler über das Lehrpersonal. Es sei "kein Geheimnis, dass damit ein Zubrot verdient" werden könne, glaubt Bazinek, selbst Pianist und früher einer der Gründer der privaten Sinsheimer Musikschule "Rockstage". Bazinek wisse von einer Querflöte, die eine Lehrkraft für ihre Schülerin in Freiburg gekauft habe. Als Entscheidungsgrundlage für den Kauf habe man Qualitätsgründe angeführt. "Hersteller und Preis indizieren die Qualität, nicht der Händler", sagt Alwin Bazinek.

Angesichts dieser Zusammenhänge liegt es für Bazinek in der Natur der Sache, dass "gar kein Interesse an einer Zusammenarbeit" bestünde. Nachdem auch der Notenverkauf binnen zehn Jahren "um 90 Prozent zurückgegangen" sei - heutzutage werde ein signifikanter Teil der Literatur bei Notenverlagen ausgedruckt und pauschal verrechnet - sieht er wenig Umsatzpotenzial außerhalb der Laufkundschaft, örtlichen Kooperationen und dem Klavierunterricht, den auch er gibt. Bei einem Treffen mit Kulturamtsleiterin Petra Schüle und Musikschulleiter Detlef Krispien habe Bazinek sein Anliegen schildern können, räumt er ein. Das Resultat stimme ihn nun "verhalten optimistisch".

Umso größer war gestern die Verwunderung im Kulturamt. Dort weist man Vorhaltungen genauso von sich wie an der Musikschule, spricht auf RNZ-Nachfrage gar von "einem guten Verhältnis" und davon, jetzt "persönlich enttäuscht" zu sein. Als Nachbarn könne man "schließlich einfach mit einander in Kontakt treten und Dinge klären". Bazineks 35. Bühnenjubiläum sei vom Kulturamt begleitet und im Rahmen der Kulturtage beworben worden, sagt Abteilungsleiterin Petra Schüle.

Tatsächlich seien Ausschreibungen zeitweise ausgesetzt worden, "auch nach Lieferschwierigkeiten und Fehllieferungen durch den Vorgänger von Herrn Bazinek". Das solle sich nun ändern. Regelmäßig würden hiesige Musikgeschäfte - vom Musikhaus Holger Weitz bis zum Walldorfer "Session" - für Käufe herangezogen. "Es führt nicht jeder immer das passende" gibt Petra Schüle zu bedenken.

Musikschulleiter Detlef Krispien schildert, dass man als öffentliche Einrichtung gehalten sei, bei Ausschreibungen "das günstigste Angebot zu berücksichtigen"; hier sei die Internetkonkurrenz groß, räumt er ein. "Auf 30 Euro kommt’s da nicht an", verweist er auf besseren Service hiesiger Händler und wolle "künftig auch bei Brunner kaufen".

Musikinstrumentenhandel würde von Lehrkräften an der Musikschule nicht betrieben: "Das weiß ich", sagt Krispien; eine Dienstanweisung gebe es allerdings nicht. Üblich sei es jedoch "dass unsere Musiklehrer beraten und Schülern Empfehlungen geben".