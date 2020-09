Bad Rappenau. (fsd) Als Oberbürgermeister einer Kommune steht man ständig unter Strom, hetzt von Termin zu Termin und von Konferenz zu Konferenz. Telefoniert, plant, organisiert, gibt Interviews und beantwortet Presseanfragen. Freie Zeit zum Entspannen allein oder mit der Familie gibt es da nur wenig. Umso wertvoller sind die Momente, in denen man vom Alltag entfliehen und einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Am liebsten macht dies Bad Rappenau OB Sebastian Frei am Waldsee.

Das idyllische Fleckchen liegt zwischen der Kurstadt und Siegelsbach im Stadtwald und lockt täglich zahlreiche Jogger, Wanderer und Familien an, die auch von etwas weiter her kommen. Viele fahren auch auf ihrer Radtour zwischen den beiden Kommunen an dem hübschen, kleinen See vorbei.

Frei ist in Hüffenhardt aufgewachsen, und schon damals regelmäßig am Familien-Wandertag an den Waldsee gekommen. Nachdem der Rathauschef allerdings weggezogen war, sei das Areal "ein wenig in Vergessenheit geraten", gesteht er. Erst nachdem er vor ein paar Jahren in die Kurstadt gezogen ist, habe er "auf einem Spaziergang den Waldsee wiederentdeckt".

Seitdem zieht es ihn regelmäßig zusammen mit seiner Frau und den Kindern hierher. Der Nachwuchs wird in den Bollerwagen gesetzt und schon startet der Ausflug in die Natur. Am Waldsee werde dann gemeinsam gepicknickt. "Das hier ist ein sehr schöner Fleck. Er hat etwas Beschauliches, etwas Ruhiges." Aber: "Es ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier ist man selten allein", sagt Frei. "Es ist ein Ort, an dem man gut abschalten kann." Den Rathauschef stört es dann auch nicht, dass ihn Bürger, wenn sie ihn am Waldsee treffen, ansprechen und einen Plausch halten wollen. "Das gehört dazu und ist auch nicht schlimm."

Besonders beliebt ist der Waldsee bei OB Frei für die Atmosphäre, die er ausstrahlt. Mit Kneippbecken, einem hölzernen Unterstand, "Meisingers Eiche" und der Sommerhütte des Waldnetzwerkes gebe es hier vieles zu entdecken. Und jedes Mal, wenn der Rathauschef über die knarzende Holzbrücke laufe und in den Wald blicke, fühle er sich in einen japanischen Garten versetzt. "Das hat hier etwas asiatisches", sagt Frei.

Für den Familienvater ist der Waldsee die perfekte Naherholung nach einem stressigen Tag. "Sie ist zwar ein Stück weg, aber dennoch erreichbar."