Sprinkleranlagen an einer Parzelle mit Kohl am Ortseingang von Sinsheim-Dühren: Angesichts der Hitzeperiode ist die Situation in der Landwirtschaft angespannt. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Jens Maier klingt entspannt: "Kann sein", sagt der Landwirt vom Eschelbacher Maierhof, "dass ich nur hundemüde bin." Zur Zeit beginnt um 2 Uhr in der Nacht der Tag von Jens, Manfred und Wolfgang Maier.

Sie fahren Gülle und sie säen. "Das geht zur Zeit nur nachts"; die Nährstoffe aus der Gülle würden am Tag "in die Luft ausdampfen, wo sie keiner brauchen kann", sagt Jens Maier. Ob Einsäen Sinn ergebe - diese Frage müsse man anders stellen: Gewisse Förderprogramme schrieben Maier eine Aussaat bis 15. August vor, danach werde nicht mehr unterstützt. "Wenn Samen trocken da liegen, passiert ihnen nichts"; schlimm wäre es, würde es kurz regnen und wieder Trockenheit und Hitze einsetzen: Die Samen würden keimen, die Keimlinge verbrennen. Ein Totalausfall wäre dann so gut wie sicher.

Nicht weit weg vom Totalausfall ist auch Gemüsebauer Rudi Sitzler, bekannt vom Wochenmarkt: "Mir verbrennen fast alle Paprika", die Tomaten hätten es dieses Jahr auch "extrem schwer". Wasser tut not. Allabendlich laufen die Sprinkleranlagen über Sitzlers Kohlparzelle am Dührener Ortseingang. Hier hilft nur Wasser - in der Summe teuer, schlecht fürs Betriebsergebnis. Die Lage ist angespannt.

Kühlung ist auch auf dem Maierhof in Eschelbach wichtig. Die Maiers müssen ihre Biogasanlage anders fahren als gewohnt, Lüfter laufen im Dauerbetrieb als Schutz vor Überhitzung. Mais ist ein Hauptzweig in der Maierschen Betriebsstruktur, kommende Woche müssten sie wohl mit dem Häckseln beginnen, "sechs Wochen früher als sonst". Dass sie mit einem blauen Auge davonkommen werden - "der Ertrag nur geringfügig unter dem langjährigen Durchschnitt" - liege daran, "dass wir den Boden hegen und pflegen", sagt Jens Maier. Seit über 30 Jahren bearbeite man den Acker ohne Pflug, setze auf tief wurzelnde Zwischenfrucht-Mischungen: "Da sind Rettiche mit drin", sagt Maier, "das wurzelt halt alles ein bisschen tiefer". Dadurch könne man den Boden speicherfähiger machen und besser mit Nährstoffen anreichern. Trotzdem macht sich Maier nichts vor: "Noch ein paar solche Jahre hinter einander, dann ist der Boden ausgelaugt."

Ganz ähnlich klingt Friedhelm Zoller, Getreidebauer in Rohrbach: Der Kraichgau mit seiner geschützten Lage habe sich in der Hitze "mal wieder als gesegneter Flecken" erwiesen. Andernorts, wie etwa in der Rheinebene, könne man "durch die Maisfelder durchgucken", so dürr und kümmerlich seien die Pflanzen; in Gegenden mit großen Tierbeständen müssten Viehzüchter bereits "das Futter verfüttern, das eigentlich für den Winter ins Silo müsste". All dies sei im Kraichgau "nicht ganz so wild", Friedhelm Zollers Getreideertrag liege im Hitzesommer "leicht unter der Vorjahresmenge".

Staatliche Milliardenhilfen, wie sie Verbände momentan fordern, würden Zoller, Sitzler und auch die Maiers befürworten: "Wetterextreme treffen die Landwirtschaft wie kaum einen anderen Berufszweig", ist Maier überzeugt.

Zoller regt allerdings noch ein weiteres Mittel zur Schadensbegrenzung an: Hitzeschäden müssten seiner Ansicht nach "ins Portfolio landwirtschaftlicher Versicherungen aufgenommen" werden, ähnlich wie es bei Hagel der Fall ist. Staatliche Gelder würden einen Teil dieser Töpfe bestücken. "In Italien und Spanien gibt’s das schon", sagt Zoller, "hier ist mir nichts bekannt."