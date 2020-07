Sinsheim. (pol/jubu) Es ist ein Verkehrsunfall, wie er kaum tragischer sein könnte: Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist am gestrigen Donnerstag nach momentanem Sachstand unverschuldet ums Leben gekommen, während er gerade die praktische Fahrprüfung ablegte. Sein Fahrlehrer sowie der Prüfer saßen, wie es bei Motorrad-Fahrschülern üblich ist, in einem Auto und fuhren diesem hinterher. Beide haben den Unfall mitangesehen, konnten jedoch nicht eingreifen. Zeugen des Verkehrsunfalls beschreiben die Momente vor der Kollision mit den Worten: "Das ging so schnell, er hatte keine Chance."

Der Motorradfahrer wurde gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße L550 zwischen Sinsheim und Weiler von einer Mercedes M-Klasse erfasst. Der 30-jährige Fahrer des Geländewagens war laut Polizei aus Richtung Weiler gekommen. Auf regennasser Straße auf der kurvigen Strecke hat er laut Polizeibericht in einer Linkskurve beim Naturschutzgebiet "Am Ilvesbach" die Kontrolle über sein Auto verloren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad-Fahrschüler.

Der 24-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Mercedes’ und stürzte in den Straßengraben. Ersthelfer eilten herbei und versuchten, den jungen Mann zu reanimieren – vergeblich. Er erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Fahrlehrer und Prüfer blieben zwar unverletzt, erlitten jedoch einen Schock. Sie wurden vor Ort seelsorgerisch betreut. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Das Motorrad des Fahrschülers landete im Straßengraben. Foto: Buchner

Zu einer Kollision mit dem Fahrzeug des Fahrlehrers, der gemeinsam mit dem Prüfer dem 24-Jährigen gefolgt war, kam es nicht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20 000 Euro. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um Übersichtsaufnahmen zu machen.

Die L550 war zwischen dem Kreisverkehr an der Dietmar-Hopp-Straße und Weiler für rund viereinhalb Stunden bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.

Die Landesstraße in diesem Teilbereich sorgt nur selten für Schlagzeilen. Schwere Unfälle der letzten Jahre ließen sich an einer Hand abzählen. Dass die kurvenreiche Strecke aber nicht ganz ungefährlich ist, weiß man unter Rettungskräften.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020, 19.47 Uhr

Sinsheim. (RNZ) Ein Motorrad-Fahrschüler ist am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße L550 zwischen Sinsheim und dem Ortsteil Weiler tödlich verunglückt. Das Unfallopfer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf seiner Prüfungsfahrt.

Das Auto seines Fahrlehrers, in dem auch der Prüfer saß, fuhr hinter ihm, als dem 24-jährigen Fahrschüler eine Mercedes M-Klasse eines 30-Jährigen in einer scharfen Kurve entgegenkam. Das Auto geriet auf regennasser Strecke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Motorrad. Der Autofahrer war offenbar zu schnell in Richtung Sinsheim unterwegs gewesen und war ins Schleudern geraten. Der 24-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrlehrer und der Prüfer mussten den Unfall mit ansehen und konnten ihn nicht verhindern. Die L550 wurde von der Polizei zwischen Weiler und dem Kreisel der Dietmar-Hopp-Straße voll gesperrt.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020, 18.38 Uhr