Eschelbronn. (pol/pri/jubu/rl) Drei Schwerverletzte forderte ein Unfall auf der Landesstraße L549 zwischen Eschelbronn und Neidenstein am Samstag. Gegen 12.20 Uhr war eine 18-jährige Dacia-Fahrerin in Richtung Neidenstein unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich frontal mit dem VW eines 68-jährigen Fahrers.

Durch die erhebliche Wucht des Aufpralls wurde der Dacia herumgeschleudert, überschlug sich mehrfach und blieb etwa 100 Meter weiter auf der Beifahrerseite liegen.

Da man in der integrierten Rettungsleitstelle zunächst von drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren eingeklemmten Personen ausgegangen war, wurden etwa 50 Mann der Feuerwehren aus Mönchzell, Meckesheim, Eschelbronn und Neidenstein alarmiert. Auch ein Großaufgebot des DRK vor Ort eingesetzt.

Die junge Frau konnte über die Heckklappe gerettet werden. Beim Golf trennte die Feuerwehr das Dach ab, um den 68-jährigen Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin schonend aus dem Wrack zu bergen.

Die beiden VW-Insassen und die Dacia-Fahrerin wurden schwer verletzt und danach in Krankenhäuser eingeliefert.

Die L549 war nach dem Unfall ein Trümmerfeld: Etliche Fahrzeugteile verteilten auf rund 150 Metern der Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme kamen Angehörige der 18-Jährigen an die Unfallstelle, die in unmittelbarer Nähe wohnten. Sie mussten von einem gerufenen Notfallseelsorger betreut werden.

Für die Unfallaufnahme und anschließender Straßenreinigung war die Straße bis 14.50 Uhr gesperrt und wurde örtlich umgeleitet. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.