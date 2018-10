Die Minigolfanlage soll in eine Freizeit-Adventure-Golfanlage umgewandelt werden. Der Rat gab für den Bebauungsplan grünes Licht. Foto: Detlef Brötzmann

Kürnbach. (db) Die Minigolfanlage am Schlosswiesensee ist in die Jahre gekommen und heute nicht mehr attraktiv genug. Bereits im Juli 2017 hatte der Pächter und Betreiber der Anlage, Gerd Kochlik, dem Gemeinderat ein neues Betriebskonzept vorgestellt. Aus dem Minigolf soll eine Freizeit-Abenteuer-Anlage werden, die eine Mischung zwischen Minigolf und professionellem Golf darstellt.

Auf der aktuellen Gemeinderatssitzung präsentierte Kochlik nun konkrete Pläne. Für die Umbaumaßnahme entstehen Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro brutto, die er selbst tragen wird. Die Investitionskosten können bis zu 40 Prozent durch einen Zuschuss aus dem Leader-Programm gefördert werden. Der Pachtvertrag, der im Jahr 2020 ausläuft, soll um 20 Jahre verlängert werden. Der Pächter trägt während der Vertragslaufzeit die Kosten der Instandhaltung.

In einer kurzen Videoprojektion stellte Otto Raab vom Tour Green Golfanlagenbau in Oberhaid das Thema "Adventure-Golf" vor. Er selbst betreibt als Investor eine solche Anlage in Bad Dürrheim.

"Der Trend zu solchen Anlagen schwappte vor zehn bis 15 Jahren von den USA nach Europa", erläuterte Raab. Derzeit gibt es knapp 90 solcher Anlagen in Deutschland. Das Spiel ist generationsübergreifend und kann von fünf bis 95 Jahre gespielt werden. Gespielt wird auf Kunstrasen, der 60 Prozent der Gesamtfläche der Golfanlage in Anspruch einnimmt. Adventure-Golf lässt sich auf normalem Rasen nicht spielen.

Die Bahnen haben eine Breite von drei bis fünf Metern sowie unterschiedliche Längen bis zu 40 Metern. Vorgesehen sind insgesamt 18 Bahnen, die auf einem Schotteraufbau modelliert werden. Obendrüber wird der blaue Kunstrasen gezogen.

Mit der Fertigstellung der neuen Anlage rechnet Gerd Kochlik für das Frühjahr 2019. Für die Realisierung des Projekts wurden baurechtliche Bestimmungen geprüft. Es bedarf der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in einem gekennzeichneten Sondergebiet "Freizeitgolfanlage".

Der Plan umfasst die Erweiterung des bestehenden Gastronomiegebäudes sowie die Ausweisung von Wohnmobilstellplätzen. Ob das später umgesetzt wird ließ Gerd Kochlik offen. "Eine Erweiterung des Gaststättengebäudes geht im ersten Schritt nicht", ist sich der Investor im Klaren, und sieht eine Erweiterung, die er für notwendig hält, frühestens im zweiten Jahr.

In diesem Zusammenhang sah Ratsmitglied Walter Haag allerdings Kosten in Höhe von 200.000 bis 300.000 Euro auf die Gemeinde zukommen, die Eigentümerin des Geländes und des Gebäudes ist. Bürgermeister Armin Ebhart verwies darauf, dass der Pächter die Möglichkeit hat, das Gebäude auf eigene Kosten zu erweitern. Helmut Grahm pflichtete seinem Ratskollegen bei: "Es muss geklärt werden, wo Investitionsbedarf besteht".

Grundsätzlich sah man in der neuen Freizeitanlage eine Aufwertung für das Schwarzrieslingdorf. Am Ende gab das Gremium, bei zwei Enthaltungen, grünes Licht für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.