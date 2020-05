Kraichgau. (of) "Natura 2000" ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union, das seit 1992 nach den Maßgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie besteht. Ziel und Zweck ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter, wildlebender, heimischer Pflanzen- und Tierarten sowie deren natürlicher Lebensräume. In das Schutzgebietsnetz werden auch gemäß der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesene Gebiete integriert. Auch der "Nördliche Kraichgau" umfasst ein rund 5000 Hektar großes Schutzgebiet.

Der Landstrich ist von abwechslungsreichen Kulturlandschaften geprägt. Ein Zeugnis von menschlichen Einflüssen stellen die dort vorkommenden Hohlwege und Steinbrüche sowie Laubwälder, Wiesenauen und Fließgewässer dar. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird für dieses Gebiet momentan ein Managementplan erstellt. Aktuell muss aufgrund der Corona-Pandemie auf eine öffentliche Auslegung abgesehen werden, heißt es aus Karlsruhe. In diesem Managementplan werden Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten erfasst, die von europäischer Bedeutung sind. Für jeden dieser Lebensräume und jede FFH-Art sollen Ziele formuliert und Maßnahmen vorgeschlagen werden. Sie dienen dazu, die besonderen Wiesen und Wälder in ihrer Größe und Qualität zu erhalten sowie die Entwicklung der Tierarten zu unterstützen. Die gesammelten Informationen sind in einem Textteil beschrieben sowie auf Karten flächengenau dargestellt.

Im März wurde der erste Entwurf dieses Managementplanes in einem Gremium aus Interessenvertretern der Gemeinden, Verbände und Behörden vorgestellt und diskutiert. Am Thema interessierte Bürger, Vereine, Kommunen und Interessenvertreter können Vorschläge oder Anregungen einbringen. Diese sollten bis spätestens 19. Juni unter dem Betreff "6718-311 Managementplan" an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege, 76247 Karlsruhe oder per E-Mail an Natura2000@rpk.bwl.de gesendet werden. Aus den Stellungnahmen sollte hervorgehen, auf welchen Flächen im Gebiet sich bezogen wird. Falls möglich, kann gerne auch die Flurstücknummer, der Gemeinde- und Gemarkungsname oder eine Markierung auf einem Kartenausschnitt angegeben werden.

Alle weiteren Informationen gibt es auch im Internet unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de mit den Rubriken "Themen, Natur und Landschaft, Europäische Naturschutzrichtlinien, Management und Sicherung".