A6 bei Sinsheim. (pol/mare) Der Spitzenreiter hatte kurz vor der Abfahrt 2,52 Promille beim Atem-Alkoholtest: Die Polizei hat auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der Autobahn A6 bei Sinsheim einmal mehr eine knapp vierstündige Schwerpunktkontrolle durchgeführt: Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei am Sonntag rastende Lkw-Fahrer überprüft.

Das Ergebnis: Elf der 188 kontrollierten Lastwagen-Fahrer hatten kurz vor Ende des Sonntagsfahrverbots noch Alkohol im Blut - und sechs davon hatten einen Wert von mindestens 0,5 Promille.

Diese Fahrer durften zunächst nicht weiterfahren, die Frachtpapiere wurden beschlagnahmt. Am Montag wurden sie dann noch einmal überprüft - zwei der Fahrer hatten dabei immer noch Alkohol im Blut und mussten weiter stehen bleiben.

Bereits am Sonntagmorgen hatte es einen weiteren Fall von Alkoholkonsum gegeben: Gegen 10.55 Uhr meldeten Zeugen einen nackten Mann beim Hummelberg, der im Freien umherlief. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er Berufskraftfahrer ist und aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums aus seinem Lkw gestürzt war. Dabei verletzte er sich am Kopf, was eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machte. Ein Alkoholtest ergab 2,46 Promille in der Atemluft des Mannes. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten, bis der Lkw-Fahrer wieder nüchtern war.

Bereits im letzten Jahr gab es intensive Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkohol am Steuer bei Lkw-Fahrern.