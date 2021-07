Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Der evangelischen Kirchengemeinde mit ihren rund 800 Mitgliedern steht eine Mammutaufgabe bevor. Einige Millimeter breite Risse im Kirchenschiff zeugen davon, dass das Gotteshaus in die Jahre gekommen ist und dringend saniert werden muss. Der erste Bauabschnitt ist nun angelaufen. Allerdings starteten die Arbeiten nicht im Inneren, sondern die Verantwortlichen widmen sich zunächst dem Holzdach.

"Bei Baggerschürfungen haben wir gesehen, dass das Fundament zwei Meter stark ist", erklärt Architekt Thilo Junke-Wild. "Wir wollten den Rissen auf den Grund gehen." Als Verursacher hat er bei den Voruntersuchungen, die ihm rund "ein Jahr Detektivarbeit abverlangt" haben, die zwei großen Bäume im direkten Umfeld der 1774 gebauten Kirche ausgemacht. "Der Lößboden ist sehr setzungsempfindlich. Und im Sommer entziehen die Bäume dem Boden Wasser. Das sorgt für Wölbungsbewegungen", führt der Fachmann weiter aus. Daraufhin habe man auch das Dach untersucht, das das Mauerwerk wie ein Ringanker zusammenhält. "Allein auf der Südseite haben wir zwölf Unterbrechungen des Ankers gefunden", sagt Junke-Wild. Und sein Chef Hans-Peter Weinreich vom gleichnamigen Architekturbüro aus Neckarsulm fügt hinzu: "Die Balken waren weggefault."

Um Spenden für die Sanierung sammeln zu können, haben die Verantwortlichen Kirchengemeinderäte und Pfafferin Stefanie C. Siegel (3. v. r.) einen Kirchen-Nachbau aus Holz als Spardose geschenkt bekommen. Thilo Junke-Wild (l.) und Hans-Peter Weinreich (r.) sind die Verantwortlichen Architekten. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bevor man sich dem größeren Brocken der Maßnahme – die Innensanierung – annimmt, ist zunächst das Dach an der Reihe. "Wir müssen erst einmal sehen, dass alles stabil ist und kein Regen hineinläuft", sagt Weinreich. "Wir sind auf einem guten Weg." Wie Junke-Wild ergänzt, sei man von "vielen Eventualitäten ausgegangen" und bisher noch nicht überrascht worden.

Doch aufwendig sind die Arbeiten trotzdem. Vor allem weil man es bei einer Instandsetzung in den 1970er-Jahren womöglich "zu gut gemeint hat" und die auszutauschenden Balken mit Schadstoffen belastet sind, erklärt Weinreich. Somit arbeiten die Handwerker seit dem Auftakt Mitte Juni in kompletter Schutzmontur, und auf dem Dach wurde eine Absauganlage eingerichtet. "Das macht die Sache auch teurer", bedauert Sonja Hocher, die als Kirchenpflegerin die Finanzen der Gemeinde im Blick hat. Rund 268.000 Euro sind für den ersten Bauabschnitt vorgesehen. Zunächst war man von geringeren Ausgaben ausgegangen, doch die Rohstoff-Knappheit auf dem Holzmarkt hat sich auch in Bonfeld mit Mehrausgaben von rund 80.000 Euro niedergeschlagen.

Die Schäden im Inneren wurden immer größter, sodass die Sanierung nötig wurde. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Wesentlich teurer gestaltet sich dann im Anschluss die Innensanierung. Diese soll nach einer gewissen Ruhephase für das Gebäude im Laufe des nächsten Jahres beginnen. Zwischen 500.000 und 560.000 Euro sind dafür anvisiert. Aber die Kirchengemeinde trägt die Kosten des Projekts nicht allein. 45 Prozent übernimmt die evangelische Landeskirche im Bezirk Heilbronn. Trotz einiger Spenden fehlten den Verantwortlichen allerdings noch rund 125.000 Euro, um den Gemeindeanteil von 55 Prozent stemmen zu können.

Laut Hocher und Pfarrerin Stefanie C. Siegel sind noch "etliche Fundraising-Projekt in Planung". Darüber hinaus soll es voraussichtlich im September eine Stuhlversteigerung auf dem Gelände des Kindergartens in der Biberacher Straße geben. Die alten Stühle wurden von Familien künstlerisch gestaltet und sollen so Geld in die Kasse der Gemeinde spülen. Ebenso habe man noch allerhand Ziegelsteine gefunden, die ebenfalls an den Mann oder die Frau gebracht werden sollen – womöglich auch im Rahmen eines künstlerischen Projektes.

Fortan wird auch bei den Gottesdiensten auf die Kirchensanierung hingewiesen. Ein Nachbau der Kirche aus Holz samt Wetterhahn und Weihnachtskugel-Kirchturm dient als überdimensionierte Spardose und soll auch bei Veranstaltungen aufgestellt werden.

Die jetzige Margarethen Kirche in Bonfeld ist das dritte Gotteshaus an dieser Stelle. 1772 wurden zunächst der Turm und dann das Schiff der Vorgängerkirche abgerissen. 1774 wurde die heutige Kirche nach dem Vorbild der vorherigen Kirche größer wieder aufgebaut. Die letzte Generalsanierung fand 1958 statt. Auch die Ausstattung, Heizung und Elektrik stammen aus diesem Jahr. Lediglich in den 1980er-Jahren wurde das Innere mal gestrichen. "Und da die Risse immer größer geworden sind", sagt Hocher, "haben wir gemerkt, dass wir was machen müssen."