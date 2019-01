Kirchardt/Heilbronn. (y) Weil er sich in zunehmendem Maße gewalttätig verhalten haben soll, muss sich ein Mann aus dem Raum Kirchardt ab Freitag, 18. Januar, 9 Uhr, vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn verantworten. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Totschlag. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft seine Nachbarin von April bis Juli 2018 gegen deren Willen mehrfach zur Kontaktaufnahme gezwungen haben. Hierbei habe er die Frau insbesondere an den Handgelenken zu sich gezerrt und ihre Wohnungstür mit der Faust eingeschlagen. Diese groben Annäherungsversuche des Angeklagten hätten seine Nachbarin so beeinträchtigt, dass sie einen Wohnungswechsel erwog.

In der Nacht auf den 28. Juli soll der Angeklagte dann einen Mann, der von ihm aus bisher nicht vollständig aufgeklärten Gründen offenbar als "Verräter" wahrgenommen wurde, in den Arm gebissen und ihn geschlagen haben. Denselben Geschädigten soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft später erneut getroffen haben. Dabei habe er ein Messer gezogen und gerufen: "Ich bring‘ dich um, du Hurensohn!" Der Geschädigte habe sich mit einem Schlagstock zur Wehr gesetzt. Der Begleiter des Geschädigten habe ebenfalls ein Messer gezogen, um die Bewegungen des Angeklagten zu unterbinden. Daraufhin habe der Angeklagte in Richtung des Halses des Begleiters gestochen.

Der Geschädigte konnte den Angeklagten offenbar abdrängen und einen erneuten Stich abgewehrt, bis Polizisten eintrafen und den Angeklagten festnahmen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagte, der sich seither in Untersuchungshaft befindet, vor, er habe bei den Messerstichen tödliche Folgen in Kauf genommen. Beim Prozess soll auch geklärt werden, ob der Angeklagte unter Wahnvorstellungen gehandelt hat. Der Prozess beginnt am Freitag, 18. Januar, 9 Uhr. Die Kammer hat den Angeklagten, zwei Verteidiger, einen Dolmetscher für die arabische Sprache, 14 Zeugen und einen Sachverständigen geladen.