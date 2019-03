Von Falk-Stéphane Dezort

Kirchardt-Bockschaft. Die Spargelsaison ist eröffnet. Und das deutlich früher als sonst. Auf dem Spargelhof Schechter in Bockschaft wurden bereits die ersten Stangen des sogenannten königlichen Gemüses gestochen. "Das kam deutlich früher als erwartet. Wir müssen noch improvisieren", sagt Eckhard Schechter im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit 20 Jahren baut er bereits Spargel an. Nach seinem Ausstieg aus dem Verbund "Kraichgau Spargel" wagte der Kirchardter in diesem Jahr den Weg in die Selbstständigkeit und vermarktet seinen Spargel in Eigenregie.

Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit im Vorjahr konnte Schechter bereits im Herbst mit den Vorbereitungen für die neue Saison starten. Die Spargeldämme wurden hergerichtet und mit Folien bedeckt. "Normalerweise passiert das erst im Frühjahr", erklärt Schechter. Beim Probieren der ersten Spargelstangen habe er "fast Tränen in den Augen gehabt. Ich bin sehr zufrieden", sagt er.

Auf den vier Hektar, die er bewirtet, baut er weißen und grünen Spargel an. Es sei spannend zu beobachten, wann der Spargel erntereif ist, den er wie üblich im Frühjahr vorbereitet hat. Eine längere Spargelsaison bedeute der frühere Start allerdings nicht unbedingt. "Das hat die Natur selbst in der Hand." In der Regel werde bis zum Johannistag am 23. Juni gestochen. Doch man müsse abwarten, wie sich die Trockenheit im Vorjahr auf das Sprießverhalten und die Stangenstärke des Spargels auswirken. "Man kann es heute noch nicht sagen. Wir beenden es dann, wenn es fertig ist", sagt Schechter. Auch der leichte Bodenfrost in den zurückliegenden Nächten würde dem Spargel nicht schaden. "Unter der doppelten Folie herrscht ein ausreichend warmes Luftpolster."

Bei den Erntehelfern hatte der Spargelbauer Glück. "Die polnischen Saisonarbeiter kommen teilweise schon seit zehn Jahren hier her", erklärt der Landwirt. "Wir haben immer wieder Kontakt. Als wir gemerkt haben, dass wir früher ernten können, haben wir gefragt, ob sie schon Zeit haben." Die Helfer seien motiviert gewesen und auch gespannt darauf, "was hier passiert".

Vom frühen Saisonstart könnte auch das noch junge Geschäft profitieren. Da noch nicht die üblichen Mengen an Spargel auf dem Markt seien, könne man zu Beginn höhere Preise verlangen. Jedoch biete man auch Spargelprodukte für den schmalen Geldbeutel an. "Der erste Spargel tut uns gut", hofft Schechter auf einen guten Start.

Der Weg in die Selbstständigkeit berge für ihn auch ein Risiko. Trotz des Ausstiegs fange man aber nicht bei Null an und man könne auf nahezu alle Abnehmer zurückgreifen wie in den letzten Jahren. Das einzige Problem sei der Standort. "Die Leute wissen nicht, wo Bockschaft liegt", meint Schechter. Mit Werbeschildern entlang der Bundesstraße sowie einer eigenen Homepage will er auf seinen Hofladen aufmerksam machen. "Wir müssen bekannt werden."

Dass er von der frühen Ernte überrascht wurde, zeigt sich auch noch auf dem Hof. Letzte Arbeiten an dem neuen Geschäft sollen bis Anfang der nächsten Woche abgeschlossen sein. Ebenso sind noch nicht alle Geräte, mit denen der Spargel künftig gekühlt, sortiert und geschält wird, eingetroffen. Drei Holzhütten, um das Gemüse in Sinsheim, Eppingen und Bad Rappenau unter die Leute zu bekommen, sind schon fertig.

Bereits heute startet Schechter auf seinem Grundstück in Bockschaft mit dem Verkauf. Eine offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Gerd Kreiter, Verkostung und Sektempfang soll am Samstag, 30. März, ab 9 Uhr stattfinden. Ein Tag der offenen Tür als Hoffest mit buntem Programm soll am 5. Mai veranstaltet werden.