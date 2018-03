Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Die Kinder, die vor dem Einstieg in den Schulbus noch schnell eine Gummischlange oder eine Brezel im Dorfladen gekauft haben, werden demnächst wohl ohne Leckerei in den Bus steigen müssen. Die Genossenschaft, die den Laden betreibt, lädt zu einer außerordentlichen Generalversammlung ein. Einziger Tagesordnungspunkt: die Auflösung der Genossenschaft.

"Wir sind am Ende" formuliert es der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Hartmann kurz und knapp. Im Vorjahr kamen noch täglich 190 Kunden pro Öffnungstag. Im Februar waren es im Durchschnitt noch 130 Kunden pro Tag. Das ist nicht nur ein Kunden-, sondern auch ein Umsatzrückgang von rund einem Drittel. "Uns fehlen die Mittel, um die laufenden Kosten zu decken", so Hartmann.

Der Dorfladen in Berwangen ist seit Jahren in der Schieflage; mehrfach musste die Gemeinde der Genossenschaft aus der Bredouille helfen. Die Verluste summieren sich: Von der Gründung im Jahr 2010 bis 2015 wurde ein Minus von 44.601 Euro angehäuft. Mit dem Minus aus 2016 sind das zusammen 60.212 Euro. Damit überstieg bereits im vergangenen Sommer der Fehlbetrag das Guthaben von 57.223 Euro, das die rund 200 Genossenschaftsmitglieder eingebracht haben um 2990 Euro.

Damals war die Gemeinde, die ohnehin seit Jahren einen Zuschuss von jährlich 6000 Euro bezahlt, mit zusätzlichen 3000 Euro zu Hilfe geeilt. Doch an die Zusage des Gemeinderats im Juli 2017 waren zwei Bedingungen geknüpft: Zum einen sollten mehr Umsätze gemacht und zum anderen mehr ehrenamtliche Mitstreiter gewonnen werden. Denn gerade die Personalkosten sind von 53.000 Euro im Jahr 2015 auf 59.000 Euro im Jahr 2016 gestiegen, weil weniger ehrenamtliche Arbeit im Laden geleistet wurde.

Insgesamt sind derzeit vier Mitarbeiter im Dorfladen beschäftigt, zwei davon als Aushilfen. Aktionen haben die wenigen Aktiven seit dem Sommer ausprobiert, so gab es Grillfeste am Wochenende vor dem Dorfladen und Lesungen im Geschäft. Doch das hat alles nicht den gewünschten Erfolg gebracht: Weder neue Kunden noch weitere Mitstreiter konnten dauerhaft gewonnen werden.

"Ich finde es so schade, wir haben über Jahre hinweg so viel Einsatz gezeigt. Wir haben so einen Schatz in unserer Dorfmitte, gerade auch für die ältere Bevölkerung, die hier nicht nur Lebensmittel wohnortnah kaufen kann, sondern auch Kontakte pflegen und sich begegnen kann", so Hartmann.

Doch das allein reicht nicht, um den Laden am Laufen zu halten. Der Umsatz im Jahr 2016 betrug 338.872 Euro und ist damit um 18.000 Euro geringer als im Jahr 2015. "Wir müssen leider die Reißleine ziehen", denn sonst könnte womöglich der Vorstand wegen Insolvenzverschleppung strafrechtlich belangt werden. Natürlich wolle man die Geschäfte geordnet abwickeln, damit die Mitarbeiter und Lieferanten ihr Geld bekämen. Doch schon vor Ostern könnte der letzte Öffnungstag des Dorfladens sein.

Deshalb wird noch einmal eine Gemeinderatsentscheidung notwendig sein. "Wir haben die genauen Zahlen noch nicht, aber wir möchten natürlich eine ordentliche Abwicklung anstreben und damit möglichst eine Insolvenz verhindern", so Bürgermeister Gerd Kreiter. In der Sitzung am 19. März wird der Rat entscheiden müssen, ob die Gemeinde noch einmal Geld für den geordneten Abschluss freigibt.

Nachdem der Dorfladen im Sommer in die Schlagzeilen geraten war, stiegen die Umsätze in den folgenden zwei bis drei Monaten. Es gab auch gute Ideen, doch für die Umsetzung hätte es mehr ehrenamtliche Helfer benötigt. Im Herbst nahmen die Umsätze wieder ab, auch das Weihnachtsgeschäft lief nicht so erfolgreich, so dass das Vorjahr wohl mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden muss. Im neuen Jahr lief es nicht viel besser. Daher wird die Schließung des Ladens unvermeidlich sein, doch die Lieferanten und Mitarbeiter müssen noch bezahlt werden.

Info: Die außerordentliche Generalversammlung der Dorfladen e. G. findet am Donnerstag, 22. März, 19.30 Uhr, im Clubhaus des FC Berwangen statt.