Helmstadt-Bargen. (jou) Kurz vor 19.30 Uhr füllt sich der digitale Veranstaltungsraum. Ein kurzer Ton macht darauf aufmerksam, dass wieder jemand den Raum "betritt". Freudig begrüßt dann die Vorsitzende des evangelischen Kirchenchors, Anne Bullmer, die Projektteilnehmenden. Der Chor hat mit seinem Konzept gemeinsam, gemeindeübergreifend und digital Stücke aus dem blauen Liederbuch zu singen, an diesem Abend Premiere. Doch wie funktioniert das eigentlich? Ich möchte es ausprobieren und nehme an einer dieser Proben teil.

Die Anmeldung ist einfach. Nach einer kurzen E-Mail an Bullmer schickt sie mir einen Link zur Plattform, auf der die Chorprobe stattfindet. Nach einem Doppelklick auf den Link öffnet sich ein Fenster, hier kann ich meinen Namen eintragen, klicke dann auf "Konferenz beitreten" und befinde mich schon im digitalen Chorraum. Dort sehe ich die anderen Sängerinnen und Sänger, die mir freundlich zuwinken.

"Beim Gassigehen wie immer", antwortet Bullmer auf die Frage, wie ihr die Idee zu dem Projekt gekommen ist. Die Mitglieder des evangelischen Kirchenchors hatten schon einige Erfahrung mit Proben, die im Internet stattfinden. Mit dem jetzigen Projekt möchten Bullmer und ihr Team zum einen das Repertoire des Chores erweitern, zum anderen aber auch mehr Menschen aus anderen Gemeinden die Möglichkeit geben, während der Corona-Zeit zu singen.

Mittlerweile ist es 19.30 Uhr und die Probe beginnt offiziell. 18 Sängerinnen und Sänger sind nun in dem digitalen Raum. Viele von ihnen haben ihre Kamera an, manche auch nicht. Anita Gronau, die Chorleiterin, bittet die Teilnehmenden, ihre Mikrofone auszuschalten. Nur so kann eine Rückkopplung vermieden werden. Denn die Übertragung in den unterschiedlichen Gemeinden ist ein wenig zeitversetzt. Nur noch Gronau ist jetzt zu hören. Die Sängerinnen und Sänger hören sich untereinander nicht mehr. Genauso wenig wie die Chorleiterin die Stimmen hört. Für mich eindeutig ein Vorteil. Denn so kann jeder ohne Angst vor falschen Tönen singen. Bekommt ja keiner mit, außer man selbst.

Gronau, die Musik studiert hat und aus Mannheim kommt, beginnt einige Töne am Klavier zu spielen. Das gebe die Harmonien, den Charakter und die Tonhöhen an, erklärt sie und fügt hinzu, dass dies eine "ganz wichtige Stütze ist". Bei den Lockerungsübungen, die unseren Körper aktivieren, sollen wir uns unter anderem vorstellen, wie unsere Stimme, während wir in unterschiedlichen Tonlagen "haha" singen, auf einem Trampolin springt. Gronau ist voller Eifer dabei und steckt mich mit ihrer Euphorie an. Jede Übung macht sie vor. Schon alleine ihrer Stimme zuzuhören, bereitet mir Freude.

Auf die Idee mit den blauen Liederbüchern sind die Verantwortlichen des Chores gekommen, da diese in allen Gemeinden ausliegen und momentan, da keine Gottesdienste stattfinden, nicht gebraucht werden. Bullmer verschickt die Texte aber bei Bedarf auch per E-Mail. Die Lieder sind relativ bekannt. Aber auch für Personen, die sie nicht kennen, so wie mich, sind sie eingängig und leicht zu lernen. Bei diesem Termin singen wir unter anderem "Du hast Erbarmen" und den Kanon "Lobe den Herrn, meine Seele". Die Lieder stammen von der Wunschliste von Pfarrerin Sandra Stadler-Uibelhör, die der evangelische Kirchenchor dann, wenn es wieder möglich ist, auch in den Gottesdiensten singen kann.

Apropos singen. Ich bin mittlerweile total begeistert und trällere, wie es uns Gronau aufgetragen hat: "Singt lauthals mit, denn niemand wird euch hören." Nicht ganz. Wegen meinen Kopfhörern höre ich mich persönlich ziemlich laut. Macht aber nichts, da das irgendwie Konzertcharakter hat. Während Gronau die Stellen immer vorsingt, merke ich, wie sich mein Fuß schon im Takt bewegt. Irgendwann gehe ich dazu über, auch schon den Teil der Chorleiterin mitzusingen. Es macht Spaß und funktioniert ganz gut. Lediglich beim Kanon verpasse ich meinen Einsatz. Das ist aber nicht schlimm. Ich singe einfach Gronaus Stimme mit. Nach einer Stunde intensivem Singen merke ich, wie mir ein wenig mein Hals schmerzt. Kein Wunder, denn die Pausen, die es in normalen Chorproben gibt, entfallen hier. Trotzdem ist es schön, mal wieder zusammen mit anderen Leuten zu musizieren, wenn auch nur digital. Nach der Probe gibt es auch noch Zeit zum Austausch. Mit meinem Fazit kann ich mich nur einer Sängerin anschließen, die meint: "Ganz tolle Idee, dass man zu Hause nicht versauert."

Info: Der Chor trifft sich jeden Dienstag digital um 19.30 Uhr. Mitmachen ist jederzeit möglich und unverbindlich. Wer Interesse hat, kann sich bei Anne Bullmer unter Telefon 01520 / 2160640 oder per E-Mail an annebullmer@gmail.com melden.