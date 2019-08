Bei der 21. Auflage des Kartoffelmarktes bieten Selbstvermarkter die Knolle wieder zum Mitnehmen an. Zudem gibt es eine Kartoffelausstellung, und die Gastronomen bringen den Erdapfel in vielen Variationen auf die Teller der Besucher. Foto: Angela Portner

Eppingen. (RNZ) Beim traditionellen Kartoffelmarkt am letzten August-Wochenende, 24. und 25. August, zeigen die Eppinger Gastronomie und Selbstvermarkter, wie viel Gutes in der Knolle aus den Anden steckt.

Vor 21 Jahren war es das Ziel des Stadtmarketingvereines, den Eppinger Gastronomen eine Plattform zu bieten, sich und ihre Gerichte in lockerer Atmosphäre einem Publikum zu präsentieren und von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Und was ist typischer für die Eppinger Küche als die Kartoffel? Schon in den 1950er-Jahren hatte die Fachwerkstadt den Ruf der Kartoffelstadt. Dieser hat sich bis in die Gegenwart gehalten. Denn auch heute noch gibt es in Eppingen von den Anbauflächen und Erzeugern über die Verarbeitung bis zu den Vermarktern funktionierende Strukturen. Somit ist die Kartoffel nicht nur wichtiges Kulturgut, sondern stellt auch einen wichtigen Faktor für die hiesige Wirtschaft dar.

Am Samstag und Sonntag beginnt der Kartoffelmarkt jeweils um 11 Uhr, der traditionelle Fassanstich auf dem Marktplatz findet am Samstag um 18 Uhr statt, anschließend wird musikalische Unterhaltung mit dem "KraichgauDJ" geboten. Feiern und Genießen steht an diesen beiden Tagen im Mittelpunkt des Geschehens.

Die beiden Veranstalter Stadtmarketingverein und Wirteverein haben sich etliches einfallen lassen, um den Erdapfel mit südamerikanischem Ursprung von seiner besten Seite zu präsentieren. So gibt es beispielsweise eine große Ausstellung rund um die Kartoffel. Auf dem Markt können die Besucher neue Seiten der vielfältigen Knolle entdecken, die heute nicht mehr aus der Küche wegzudenken ist. Zudem können es sich die Gäste bei den kulinarischen Köstlichkeiten vom feinen bis rustikalen Geschmack an den Ständen der Eppinger Gastronomen gut gehen lassen. Die Selbstvermarkter bieten indes die Kartoffel gleich zum Mitnehmen an.