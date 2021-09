Von Berthold Jürriens

Epfenbach. Eine Lehrstunde zum Thema "Eigenkontrollverordnung" und Grundlagen der Kanalsanierung erhielt das Gremium des Gemeinderats bei seiner jüngsten Sitzung. Bekanntlich ist eine Gemeinde dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen die Abwasserleitungen im Ort zu kontrollieren, um rechtzeitig Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. So auch geschehen in Epfenbach. Die Firma Beyerle aus Eppingen hat Ende 2019 und Anfang 2020 mit der Kamera das gesamte Kanalnetz geprüft.

Die Ergebnisse mit Einordnung der Kanäle in Schadensklassen und das dazugehörige Sanierungskonzept präsentierte Oliver Schnese vom beauftragten Büro "Martin - Schnese Ingenieure" aus Reichartshausen. Um es vorweg zu nehmen: Epfenbach wird in den nächsten Jahren viel Geld in den Untergrund "verbuddeln" müssen. Nach der Nennung der kalkulierten Bruttokosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro für die dringend sanierungsbedürftigen Kanäle und Schächte erkundigte sich Gemeinderat Manfred Hafner (CDU) über die zukünftige Handlungsfähigkeit der Kommune, die Bürgermeister Joachim Bösenecker in der Vergangenheit für dieses Jahr kritisch hinterfragt hatte. "Auf uns warten ja noch weitere Maßnahmen", sagte Hafner. Trotz des eingeschränkten Handlungsspielraums aufgrund der Haushaltslage sei dies nicht unmöglich, erklärte Bösenecker. "Aber weitere Nettigkeiten sind dann nicht drin."

200.000 Euro hatte die Verwaltung als Haushaltsansatz für die Maßnahme einkalkuliert. Der Sanierungsplan von Schnese sieht eine Maßnahme vor, die bis 2026 dauert und jährlich 280.000 Euro kosten wird. "Man darf zwar keine Haushaltsreste mehr bilden, aber die 200.000 Euro für das Jahr 2021 kann die Gemeinde bei einem Beschluss über ein Gesamtpaket für diese Maßnahme mit einrechnen", informierte Schnese. Bei den Ausschreibungen sehe man nach den aktuellen Erfahrungen mit derartigen Maßnahmen keine Probleme mit genügend Angebotsabgaben. Beginnen müsse man mit den Kanälen der "Schadensklasse 0", wobei man dann auch mögliche Schäden der Klassen 1 und 2, die sich in unmittelbarer Nähe befinden würden, nach Bedarf mitsanieren könnte.

Die unterschiedlichen Kanalschäden veranschaulichte Schnese mit Fotomaterial, das die Kamera im Untergrund aufgenommen hat, und mit deren Hilfe ein entsprechendes Datenblatt und somit eine Kanal-Datenbank verfasst worden ist. Risse, Scherbenbildung durch einfaches Reinschlagen eines Seitenanschlusses, Kalkablagerungen, Wurzeleinwüchse und verdreckte Kanäle wurden präsentiert. "Epfenbach hat relativ viele Regenkanäle und auch mehr Wurzeleinwüchse als andere Ortschaften", erklärte Schnese zu den Auffälligkeiten im mehr als 20 Kilometer langen Kanalnetz. Die gute Nachricht sei, dass die meisten Schäden von Innen saniert werden können und somit ein teures Aufgraben nicht erforderlich sei.

Der Ingenieur erläuterte mit mitgebrachten Kanalmaterialien die Sanierung in geschlossener Bauweise mittels Inliner, die circa 200 Euro pro laufendem Meter kosten würde. "Das Aufgraben kostet dagegen rund 1000 Euro." Besonders betroffen von akuten Schäden seien unter anderem die Silcher- und Gartenstraße sowie die Froschau. Außerdem müssten weitere punktuelle Kanalbrüche im Ort behoben werden, zeigte Schnese auf der mit Schadensklassen eingefärbten Ortskarte.

Laut Gemeinderat Hafner sei die Silcherstraße insgesamt in einem sehr schlechten Zustand, sodass auch die Oberfläche dringend saniert werden müsse. Friedbert Ziegler (SPD) erkundigte sich nach einer dortigen Asphaltsanierung anstatt eines Straßenneubaus. Für eine größere Sanierungsmaßnahme in der Silcherstraße und um darüber zu beraten, seien auf jeden Fall konkrete Zahlen notwendig, meinte Hafner. Ein entsprechendes Gutachten würde 3000 bis 4000 Euro kosten, ließ Schnese verlauten, der die Betrachtung einer Kanalsanierung von einer Straßensanierung aber trennen möchte: "Bei der Oberfläche handelt es sich um 60 Zentimeter. Beim Kanal um drei Meter."

Dirk Rosenzopf (FW) brachte das Frischwasser und die Wasserrohrbrüche ins Spiel und könnte sich Synergieeffekte bei der Sanierung vorstellen, um Folgekosten zu minimieren. Einstimmig beschloss das Gremium den Abschluss eines Ingenieurvertrags mit dem Reichartshausener Büro zur Umsetzung der Maßnahme. Nun kann die Ausschreibung erfolgen.