Von Angela Portner

Ittlingen. Die Aufnahme ins Programm zur städtebaulichen Erneuerung für das Sanierungsprojekt Grüner-Hof-Straße ist bereits Anfang des vergangenen Jahres erfolgt. Damit verbunden ist die Verlegung der Landesstraße 592 hin zur Bahnlinie, um die schwierige Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt zu entschärfen. Wie das genau aussehen könnte, dazu hat das Planungsbüro I-Motion aus Ilsfeld drei Vorschläge ausgearbeitet. Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung darüber zu entscheiden, welche Variante dem Regierungspräsidium in Stuttgart nun empfohlen werden soll.

"Mehr Sicherheit in der Ortsdurchfahrt hätten wir bei allen Varianten", fasste Bürgermeister Kai Kohlenberger die Präsentation des Planungsbüros zusammen. Seitens der Verwaltung wurde dem Gremium vorgeschlagen, sich für die dritte Variante zu entscheiden, die sich vor allem durch die Anlage eines schwerlasttauglichen Kreisverkehrs an der Kreuzung Berwanger Weg/Hauptstraße unterscheidet. Die Trennung der Verkehrsströme für den Durchfahrts- und Abbiegeverkehr an den beiden Knotenpunkten der Kreuzungen am Bahnübergang beinhalteten alle Möglichkeiten. Bei der dritten Variante soll aber der Radverkehr in die Grüner-Hof-Straße gelenkt und die Einmündung in die Alfred-Britsch-Straße aufgeweitet werden. Im Kreuzungsbereich Kirchardter Straße könnte man den Verkehrsfluss zusätzlich zur Ampel mit entsprechenden Aufstellflächen und Abbiegespuren verbessern.

Ratsmitglied Karlfred Ebert hätte sich eine Mischung aus Variante zwei und drei gewünscht. Es wäre besser, wenn man den Radverkehr in den Ort leiten würde, damit die dortige Gastronomie mehr Kundschaft bekommt: "Woher sollen die wissen, dass sie hier auch was zu essen und zu trinken finden?" Andererseits befand er den Kreisverkehr als Instrument der Geschwindigkeitsreduzierung wichtig, denn das würde die Sicherheit erheblich erhöhen. Ebert erinnerte aber auch daran, dass die Entscheidung für eine Variante nicht automatisch bedeutet, dass sie dann von Landesseite auch umgesetzt werde. "Es ist wichtig, dass wir dem Land hier eine Richtschnur vorgeben", meinte Kohlenberger, bevor er den Punkt zur Abstimmung stellte. Bei dieser stellten sich die Räte dann geschlossen hinter den Vorschlag der Verwaltung.

Es ist durchaus vorstellbar, dass sich das Land aus Kostengründen für die günstigste Lösung entscheidet. Diese sieht lediglich die Versetzung der Kreuzungen sowie der Ampel und die Aufweitung der Einmündung in die Alfred-Britsch-Straße vor. Nachdem die Gemeinde jedoch 2007 auf den Bau einer Ortsumgehung verzichtet hat, hofft man auf eine Zustimmung zu einer der beiden teureren Varianten. Allen liegen entsprechende Fachgutachten zur Wirtschaftlichkeit sowie zu verkehrlichen und sicherheitstechnischen Auswirkungen zugrunde. Außerdem muss die Baumaßnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden, um rechtzeitig artenschutzrechtliche Konfliktsituationen bewerten zu können. Bei den zahlreichen Begehungen wurde lediglich ein Zauneidechsenvorkommen in einem Teilbereich festgestellt. Diese könnten jedoch mithilfe von ausgleichenden Maßnahmen umgesiedelt werden und hätten damit keine Auswirkung auf die baurechtliche Genehmigung.