Von Christiane Barth

Sinsheim. Das Citydome hat die Stadt bereichert und ist zu einem bedeutenden Anker des Sinsheimer Kulturlebens geworden. Jetzt feiert das Kino in der Wilhelmstraße sein 20-jähriges Bestehen mit einem Fest, mit Aktionen und natürlich mit vielen Filmen. Und all das noch vor Weihnachten.

Zurück in die Zukunft. Das Citydome spielt mit der Fiktion, muss dabei aber durchgängig bodenständig bleiben, sagt Theaterleiter Frank Krause. Vor zwei Jahrzehnten waren es ebenfalls nur noch wenige Tage bis Heiligabend, als das Kino seine Pforten öffnete: am 22. Dezember 1999. Kurz vor dem damals allgegenwärtigen "Millennium" und kurz vor der Zukunft, die heute schon wieder Vergangenheit ist.

Am Eröffnungstag waren es nur vier Säle mit insgesamt 628 Sitzplätzen, in denen die Kinobetreiber das cineastische Geschehen in der Stadt wieder zum Leben erweckten. Heute stehen fünf Säle mit 573 Plätzen zur Verfügung. Den kulturellen Nischen und sperrigen Filmen haben sich die Macher von Anfang an eher ungern zugewandt: "Wir spielen hauptsächlich Mainstream-Kino", bekennt Krause; es gebe aber auch Plattformen für Besonderes, wie die Matinee und das Programmkino "Cinema Paradiso".

Theaterleiter Frank Krause. Foto: Christiane Barth

Technisch hat sich das Citydome seit 2010 deutlich entwickelt und sich von der Filmrolle, damals noch das gängige Trägermedium für Leinwand-Erlebnisse, inzwischen komplett verabschiedet. Der Start in die Digitalisierung war ein Meilenstein. Die Umstellung von Spule auf Festplatte sollte das Citydome mehrere Jahre beschäftigen und finanziell fordern. 2014 war es dann geschafft.

Mit sich fertig war das "Lichtspielhaus" damit jedoch noch nicht, denn nun stand ab 2015 die "Kosmetik" an: Renovierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen sollten den neuen, geänderten Herausforderungen an Komfort und Fortschritt genügen. Etwa der Umbau des Tresens, der Neubau von Saal 5, mit dem seither auch die Vermietung zu privaten Veranstaltungszwecken möglich ist.

Bei der Neuausrichtung wurden die mittlerweile gestiegenen Ansprüche der Besucher berücksichtigt: Teils verzichteten die Betreiber auf Plätze, um mit dem gewonnenen Raum mehr Bequemlichkeit zu bieten. Die Gäste dankten es, gemütlichere Sessel mit Wohnzimmeratmosphäre sollten Besucher von Netflix, Amazon Prime und XXL-Bildschirmen am heimischen Kamin weglocken. Auch mit neuen Soundsystemen wurden die Säle ausgestattet. Ein weiterer Schritt in Richtung High-Tech, der erfolgen musste, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Grund für den Umbau sei gewesen, "auf der Höhe der Zeit bleiben und dem Besucher neue Bequemlichkeiten bieten", erklärt Krause: In Zeiten, in denen Streaming-Portale Hochkonjunktur haben, müsse man "sich etwas einfallen lassen", um die Besucher wieder zurück ins Kino zu locken. Dies war auch der Grund, warum neue Formate, wie der "Mädelsabend" und der "Filmclub", ins Leben gerufen wurden.

Auch am Tresen haben die Betreiber neue Anreize geschaffen: Popcorn und Nachos genügten nicht mehr, das Kino musste ein breiteres Angebotsspektrum bedienen, um den immer anspruchsvoller werdenden Besucher zu halten. Warme Snacks, das Sektchen zum Film: Die Gäste wollen verwöhnt werden, das Kino hat sich darauf eingestellt. Auch mit einem geänderten Serviceverhalten.

Die Ausrichtung auf die Zukunft ist eine rasante Fahrt, die noch nicht zu Ende ist, gibt Krause zu verstehen: Der nächste Schritt in der digitalen Projektion mit hochaufgelösten Bildern und optimierter Tonqualität sei bereits in der Warteschleife. Zudem wolle man das Kino außerdem "nicht nur als Filmabspielstätte, sondern als sozialen Treffpunkt gestalten", verdeutlicht der Theaterleiter. Auch solle es mehr Angebote für Familien und Jugendliche geben. Kino müsse außerdem "bezahlbar bleiben".

Zum Jubiläum am Sonntag, 22. Dezember, hat sich der Theaterleiter einiges einfallen lassen. Geöffnet wird das Kino um 10.30 Uhr. Geboten wird ein Glühweinstand mit Waffeln vor dem Kino; bekannte Filmfiguren, etwa aus der Star-Wars-Reihe, oder der "Grinch" werden sich unter die Besucher mischen. Es gibt eine Tombola mit Gewinnausschüttung um 19 Uhr. 150 Luftballons mit Losen werden zudem aus Krauses Bürofenster in die Lobby geworfen.

Die Gewinne können dann sofort abgeholt werden. Von 12 bis 14 Uhr gibt es Livemusik. Basteln und Glitzertattoos sind Angebote für Kinder von 10.30 bis 17.30 Uhr; auch der Weihnachtsmann dreht seine Runden. Außerdem gibt es einen Sonderfilm zum Jubiläum: "Matrix". Denn dieser lief im Startjahr des Kinos.