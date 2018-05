Helmstadt-Bargen. (pol/mün) Am Samstagnachmittag kam es in der Kreuzung Kälbertshäuser Straße/Hauptstraße in Bargen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer war im Ortsteil Bargen auf der Kälbertshäuser Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als er beim Linksabbiegen in die Hauptstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Treppe eines Wohnhauses prallte.

Zum Glück blieb der Mann dabei unverletzt. Sein Fahrzeug wurde bei dem Aufprall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch an der Treppe entstand erheblicher Schaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 26-Jährige keine Führerlaubnis besitzt. Darüber hinaus kamen Verdachtsmomente auf, dass er unter Drogeneinwirkung stehen könnte. Beim Polizeirevier Sinsheim wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/6900 in Verbindung setzen.