In seinem Büro des Figurentheaters-Fex hat Martin Fuchs das Märchen „Sonnenschein und Mondenschein“ als Hörbuch aufgenommen. Die Vor- und Nachbereitung hat viel Zeit in Anspruch genommen. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. "Ohrflimmern" möchte Martin Fuchs verursachen, wenn man seine Lesung anhört. "Ich bin froh, dass das Hörbuch fertig ist und ich das Märchen von ,Sonnenschein und Mondenschein‘ auf diese Art neu erzählen konnte", erzählt Fuchs. "Ein Märchentransfer im Podcast-Format", nennt er es. Der professionelle Figurenspieler, der regelmäßig mit seinem Figurentheater-Fex entweder durch Deutschland reist oder in der heimischen Werkstattbühne neue Inszenierungen präsentiert, hatte ein Stipendium für dieses Projekt erhalten. "Zur Förderung der kulturellen Praxis in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst", so heißt es offiziell.

Eigentlich wollte Fuchs das Märchen, bei dem sich zwei Prinzen auf eine abenteuerliche Reise begeben, als Papiertheater inszenieren und in kleinen Räumen aufführen, was aber wegen Corona nicht möglich war. "Der Text war bereits vorhanden, und ich hatte schon immer mit einem Hörbuch oder Hörspiel geliebäugelt." Es fehlte in den vergangenen Jahren nicht nur das Equipment, sondern auch die Zeit für ein derartig umfangreiches Projekt. "Das war jetzt alles mit dem Stipendium machbar." Zunächst musste er jedoch einiges "Neues" lernen. Zwar habe er bereits Lesungen unter anderem über Edgar Allan Poe gehalten, aber "ein Hörbuch ist schon etwas anderes." Ein Hörspiel schloss er frühzeitig aus, "da das zu nahe am Theater ist."

Fuchs machte sich an die Arbeit, holte sich Tipps von Musiker Michael Busch, seiner Frau Ute Fuchs und dem Schauspieler und professionellen Sprecher Enno Kalisch und rüstete sein Büro mit Aufnahmeinstrumenten, Schallschutz und Klangerzeuger auf. "Ich war schon früher ein Fan von Hörspielen und höre auch heute regelmäßig Podcasts oder Hörbücher." Die Aufnahmetechnik sei eine besondere Herausforderung gewesen. "Es besteht die Gefahr, dass man sich in dieser Technik, die so viele Möglichkeiten bietet, verliert. Und Fuchs selbst musste sich beim Sprechen "zurücknehmen". Vor allem musste er sich mit seiner Stimme beschäftigen, den Ausdruck seiner Sprache und den Ton bei der Aufnahme "angemessen halten".

"Die Dauer der Geschichte beträgt rund 18 Minuten, aber die ganze Nach- und Vorbereitung, Schnitte und Klangeinspielungen sind ein Prozess, der Wochen und Monate dauern kann." Vier bis fünf Mal musste er die einzelne Passagen einsprechen, ändern und am Ende alles zusammenführen. "Eine ganz neue Erfahrung für mich, und sicherlich nicht das letzte Hörbuch", ist sich Fuchs sicher.

Das Märchen "Sonnenschein und Mondenschein" können Interessierte auf der Internetseite des Figurentheaters kostenlos herunterladen.