Helmstadt-Bargen. (jubu/mün) Am Ostersonntag gegen 21.20 Uhr informierten Anwohner eines Wohnhauses im Bargener Gaulbachweg die Rettungsleitstelle über den Brand eines Unterstandes in ihrem Hof. "Der Schopfen sowie darunter gelagertes Holz standen beim Eintreffen der Wehrleute in Vollbrand und der Brand drohte auf angebaute Gebäude überzugreifen", erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Sebastian Stadler vor Ort gegenüber der RNZ.

Die Einsatzkräfte aus Bargen, Flinsbach, Helmstadt und Aglasterhausen waren schnell vor Ort und konnten das Feuer löschen und schließlich auch eine größere Ausbreitung auf eine unmittelbar angrenzende Scheune aus dem 17. Jahrhundert verhindern.

"Die Gebäuderückseite eines ebenfalls angrenzenden Wohnhauses wurde durch die Flammen beschädigt", erklärte ein Sprecher der Polizei Mannheim in der Nacht.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Das Polizeirevier Sinsheim kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben den etwa 50 eingesetzten Feuerwehrkräften war auch der Rettungsdienst zur Bereitstellung vor Ort.