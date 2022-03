Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. Über erste Planungen zu Windenergieanlagen im Gewann "Wolfsloch" informierte Michael Soukup von der EnBW bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Schwarzbachhalle. Derzeit betreibt die Firma 56 Windkraftanlagen, informierte Soukup, der aber auch einräumte, dass lediglich 20 Prozent der angedachten Projekte wirklich umgesetzt werden, da zuvor zahlreiche Bedingungen zu erfüllen sind. Wenn es dann zur Umsetzung kommt, ist eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren vorgesehen. Weiter erläuterte er die behördlichen Vorgaben und zeigte anhand von Plänen die Situation in Helmstadt-Bargen auf.

In dem auf Helmstadter Gemarkung möglichen Bereich können voraussichtlich bis zu vier Anlagen gebaut und betrieben werden. Dabei kämen Masten mit einer Nabenhöhe zwischen 160 und 170 Metern in Betracht. Durch den Rotordurchmesser von circa 160 Metern käme man auf eine Gesamthöhe zwischen 240 und 250 Metern, führte Soukup weiter aus und erklärte, dass die beim maximalen Ausbau erzeugte Energie für bis zu 18.000 Haushalte Strom liefern könne. Außerdem sei der Betrieb durch die EnBW aber auch über Stadtwerke oder eine Genossenschaft möglich sowie Beteiligungen.

Durch die Beteiligung der jeweils angrenzenden Gemarkungen werden jährliche Einnahmen für die betroffenen Gemeinden generiert; wenn die Flächen von der Kommune bereitgestellt werden, gibt es auch noch Pachteinnahmen. Das Umsetzungsszenario für das Dorf könnte folgendermaßen aussehen: Es wird mit einer Windmessung begonnen, dann werden im kommenden Jahr Gestattungsverträge geschlossen und artenschutzrechtliche Gutachten in Auftrag gegeben, im Jahr 2024 könnte das Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht werden, ein Jahr darauf die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen und 2026 mit dem Bau begonnen werden. Den ersten Strom würden die Windkrafträder dann frühestens 2027 erzeugen. Die EnBW übernimmt das Baurisiko und die Finanzierung.

Gemeinderat Johannes Roß begrüßte grundsätzlich die Überlegungen und stellte fest: "Wir müssen einen Beitrag für sichere Energie leisten." Er erhielt von Soukup die Information, dass bereits Grundstückseigentümer erklärt hätten, Flächen für Windenergieanlagen zu verpachten. Zwei der vier möglichen Windkrafträder könnten danach im Gemeindewald und zwei weitere auf angrenzenden Flächen realisiert werden. Roß stellte auch zu den zu erwartenden Geräuschen weitere Fragen. Anhand der Beamergeräusche, die in der Schwarzbachhalle zu hören waren, wurden die jeweiligen Dezibelbereiche erläutert. Wie der Rückbau und die Flächenbedarfe aussehen, wollte Gemeinderat Thomas Groß wissen. Der Rückbau würde nach Ende des Betriebs komplett, also inklusive dem Fundament erfolgen. Hierzu ist die Firma verpflichtet, eine Rückbaubürgschaft zu hinterlegen, deren Höhe die genehmigende Behörde festlegt und die alle fünf Jahre auf die Preisentwicklung angepasst werden kann.

Für den Bau werden pro Anlage für den Typ, der in Helmstadt-Bargen geplant ist, zwischen 0,7 und 0,8 Hektar Fläche benötigt. Nach dem Bau werden davon nur 0,3 bis 0,4 Hektar benötigt, der Rest kann wieder aufgeforstet oder wieder bewirtschaftet werden. Entsprechende Ausgleichsflächen muss der Betreiber schaffen. Bezüglich der hinterfragten Abstandsflächen zu den Wohnhäusern erläuterte Soukup die Rechtslage und zeigte auf, inwieweit die Abstände eingehalten werden.

Die finanziellen Aspekte hinterfragte Gemeinderat Dieter Vilimek. Ein Neubau nach Ende der Nutzung ist ein komplett neues Projekt, da dann mit anderen Daten und technischen Voraussetzungen zu rechnen ist, erfuhr er. Lieber auf Freiflächen als im Wald möchte Gemeinderat Sebastian Stadler die Windkrafträder sehen. Gerade der Wald im "Wolfloch" sei ein herrliches Gebiet, das möglichst geschont werden sollte. Soukup bestätigte, dass man eher versuchen werde, in Bereichen zu bauen, die ohnehin von Sturmwurfflächen geprägt sind.

Auf die Ausgleichsmaßnahmen zielte Gemeinderat Werner Ullrich mit seinen Fragen ab und brachte auch die etwas älteren Überlegungen zu Windkraftanlagen im sogenannten "Herrschaftswald" zur Sprache. Bürgermeister Wolfgang Jürriens ergänzte dazu, dass die Relevanz dieser Überlegungen aktuell offen sei. Wenn Schall aus verschiedenen Richtungen komme, wirke er nicht additiv, hob Soukup hervor. Auf die Eingriffsmaßnahmen zu Beginn und am Ende der Maßnahmen ging Gemeinderat Daniel Strauß in seinem Beitrag ein. Beim Geräuschpegel verglich er die Lautstärke mit Wärmepumpen, die immer öfter installiert werden und einen gewissen Grundgeräuschpegel erzeugen.

Je nach Windrichtung werden unterschiedliche Flächen betroffen sein, stellte Gemeinderat Dr. Julian Emmerich in den Raum. Und auch der Schattenwurf in der vom Planer vorgestellten Ausprägung wäre der schlimmste Fall und ist immer auf eine volle Auslastung berechnet. Insgesamt sei das Thema nicht "geräuschlos" stellte Groß klar. Deshalb würde er sich gerne ein Anlage, die schon in Betrieb ist, anschauen und erleben, wie die tatsächlichen Beeinträchtigungen aussehen. Eine baugleiche Anlage gibt es allerdings noch nicht, informiert der EnBW-Vertreter, da der Typ noch zu neu ist. Aber vergleichbare Anlagen seien in der Nähe von Karlsruhe oder im Hardthäuser Wald von der EnBW gebaut worden, die man sich gerne anschauen und anhören kann. In der Fragerunde wurde angefragt, ob es ergänzende Informationen zu den auf Neckarbischofsheimer Gemarkung geplanten Windrädern gibt. Dies wurde vom Gemeindeoberhaupt verneint.