Helmstadt. (pol/mün/van) Auf der Landesstraße L530 zwischen Helmstadt und Epfenbach hat sich am Montagmittag ein Auto überschlagen, meldet die Polizei. Das Fahrzeug war zuvor in einer Rechtskurve links von der regennassen Straße abgekommen, wurde dann an einer Böschung nach rechts abgewiesen und überschlug sich.

Der 55-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Epfenbach richtete das Fahrzeug wieder auf. Der Peugeot wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Update: 3. Dezember, 13.43 Uhr