Von Armin Guzy

Eppingen. Mehr als 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Eppingen am Montag aus dem Corona-Hilfe-Topf von Bund und Land erhalten. Die bereits angekündigte und sehnlichst erwartete Zahlungsanweisung ist ein Lichtblick in haushaltstechnisch trüben Zeiten. Denn erstmals seit der Wirtschaftskrise vor zwölf Jahren wird die Stadt im kommenden Jahr das Minus im Kernhaushalt nicht aus eigener Kraft ausgleichen können und in großem Umfang Kredite aufnehmen müssen.

Die grafische Darstellung der im kommenden und den darauffolgenden Jahren erwarteten Neuverschuldung gleicht nun dem aktuellen Anstieg der Corona-Neuinfektionen: Die Kurve zeigt nahezu senkrecht nach oben. Stand die Stadt Anfang 2019 noch mit knapp einer Million Euro bei den Banken in der Kreide, werden sich die Schulden Ende dieses Jahres schon voraussichtlich auf 3,4 Millionen summieren und Ende 2021 wohl elf Millionen Euro erreicht haben.

"Seit Frühjahr dieses Jahres gehen die Uhren anders", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke, als er in der Gemeinderatssitzung am Dienstag der Öffentlichkeit den Haushaltsentwurf der Verwaltung für 2021 vorstellte. Das Jahr werde für Eppingen "finanziell ein sehr hartes", in dem voraussichtlich 7,5 Millionen Euro neue Schulden gemacht werden müssen. Rechnet man die Eigenbetriebe hinzu, belaufen sich die Schulden Ende 2021 gar auf mehr als 31 Millionen Euro. "Der städtische Haushalt wird durch die (durch die Corona-Pandemie ausgelöste) Wirtschaftskrise mehrere Millionen Euro in den nächsten Jahren verlieren, die vorher fest eingeplant waren."

Holaschke machte in seiner Haushaltsrede aber auch deutlich, dass er und Kämmerer Tobias Weidemann bereits im kommenden Jahr, spätestens aber 2022, mit einer wirtschaftlichen Erholung rechnen und dass man heute schon daran denken müsse, neue Schulden auch zurückzuzahlen: "Das sind wir der jüngeren Generation schuldig." Um die Wirtschaft zu stützen, müssten die Kommunen – und damit auch die Stadt Eppingen – sich antizyklisch verhalten und auch in schlechten Jahren investieren.

Angesichts der Gartenschau, die ab Mai in Eppingen stattfinden wird – und der daraus resultierenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Baufirmen – hat die Stadt aber ohnehin kaum eine andere Wahl, als weiter in das bereits vor Jahren Begonnene zu investieren.

Mit fast zwei Millionen Euro sind die Ausgaben für die Gartenschau im kommenden Jahr daher auch der umfangreichste investive Einzelposten im Finanzhaushalt, gefolgt vom Umbau des "Schwanen" zum Bürgerhaus und der Erweiterung des Kindergartens in Kleingartach für jeweils rund 1,6 Millionen Euro. Viel Geld wird auch für Baumaßnahmen ausgegeben, die in engem Zusammenhang mit der Gartenschau stehen: eine halbe Million für die Umgestaltung des Kleinbrückentorplatzes, 480.000 Euro für den Parkplatz an der Heilbronner Straße, 400.000 Euro für die neue Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße und rund 330.000 Euro für den Wohnmobilstellplatz am Festplatz. Außerdem werden 410.000 Euro für die Feuerwehr bereitgestellt, weitere 670.000 Euro für neue Radwege, 365.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen in Richen und 220.000 für die Sanierung der Grundschule im Rot.

In die Erschließungen neuer Bauplätze will die Stadt im kommenden Jahr mehr als 1,3 Millionen Euro investieren und überdies mehr als 930.000 Euro in den Kauf neuer Grundstücke und Gebäude: Das macht trotz der Krise unterm Strich ein beachtliches Volumen von fast 13 Millionen Euro. Gegenfinanziert wird das unter anderem durch 3,6 Millionen Euro Fördermittel, dem Verkauf von Baugrundstücken für geplant 3,6 Millionen Euro – und eben auch über neue Kredite. Bereits im laufenden Jahr hat die Stadt nahezu ihr gesamtes Guthaben bei den Banken "geplündert", das allerdings ohnehin kaum mehr Zinsen abgeworfen hat, und dadurch neun Millionen Euro für andere Haushaltszwecke freigegeben.

So ärgerlich wie unverständlich ist für Holaschke und Weidemann, dass der Ausbau der Stadtbahn auch mehr als 20 Jahre nachdem der erste Zug gefahren ist, noch immer nicht abgerechnet wurde. Die Stadt schiebt daher seit Jahren ihren Anteil an der Finanzierung vor sich her und wird die dadurch gebundenen Mittel wohl auch 2021 nicht anderweitig einsetzen können, denn, so sagt Weidemann: "Die Rechnung könnte ja jeden Tag kommen."

Auf der Einnahmenseite rechnet die Stadt im nächsten Jahr mit etwa zehn Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen und 11,7 Millionen aus dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer. Auf der Ausgabenseite fallen vor allem die Sonderausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ins Gewicht, aber auch die um eine Million auf dann 16,9 Millionen Euro steigenden Personalkosten. Und auch bei den sogenannten Transferaufwendungen, die beispielsweise für Sozial- und Jugendhilfe anfallen, muss die Stadt voraussichtlich eine Million Euro mehr auszahlen. Dann wird dieser Posten – er ist der größte in Haushalt – voraussichtlich bei 26,1 Millionen Euro liegen.

Verringern wird sich der Planung zufolge hingegen der zuletzt stetig gestiegene Zuschuss der Stadt für die Kinderbetreuung. Im kommenden Jahr rechnet Kämmerer Weidemann mit Gesamtausgaben von elf Millionen und einem darin enthaltenen städtischen Anteil von 5,9 Millionen Euro. Im laufenden Jahr sind 10,9 Millionen Euro Gesamtkosten bei 6,4 Millionen städtischem Anteil kalkuliert. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren wurden lediglich 3,6 Millionen für Kinderbetreuung ausgegeben, und der Anteil der Stadt lag damals bei 2,4 Millionen Euro.

So paradox es ist: Wegen des guten 2019er-Jahresabschlusses und der Systematik des Finanzausgleichs werden die Finanznöte der Stadt nun noch etwas größer: Die Kommune ist im kommenden Jahr erstmals in ihrer Geschichte keine "Sockelgarantiegemeinde" mehr und muss daher auch eine höhere Umlage an das Land und auch an den Landkreis überweisen: Unterm Strich macht das zusammen eine weitere Million aus, die in der Gemeindekasse fehlen.

Holaschke machte in seiner Haushaltsrede keinen Geheimnis daraus, dass er in diesem Jahr in die Haushaltsplanung eingegriffen und dabei klare Vorgaben gemacht hat – und dass die Steuerschätzung am 10. November durchaus noch Änderungen bringen könnte. An den Steuer- oder Gebührenschrauben soll gleichwohl nicht gedreht werden. Holaschke bat den Gemeinderat, den Entwurf mitzutragen. Der Spielraum für Wünsche aus dem Gremium dürfte aber ohnehin äußerst gering sein.

Der neue Etat soll in der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember verabschiedet werden.