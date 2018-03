Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. "Diese Schule liegt mir sehr am Herzen": Kerstin Rieder ist seit 17 Jahren Lehrerin der Grundschule, seit 2005 deren Rektorin. Dass die Schule im Dezember letzten Jahres der Stadtverwaltung einen Antrag auf Schulsozialarbeit vorgelegt habe, sei dem Wunsch geschuldet, präventiv und nach modernen Qualitätsstandards zu arbeiten. Es gehe darum, etwa fehlgeleiteten Medienkonsum zu korrigieren und "aufzufangen, was Gesellschaft und Familie nicht mehr leisten können".

Konflikte in der Familie oder im Freundeskreis, der Übergang zu weiterführenden Schulen, bei Lern-Schwierigkeiten: Da könne Schulsozialarbeit greifen. Sie als wunderbares "Medium" zur eleganten Lösungsfindung zu erkennen exakt dort, wo der Schuh drückt: In diese Richtung könnte die Diskussion gehen, wenn von Schulsozialarbeit die Rede sei, so der Tenor beim RNZ-Gespräch mit der Rektorin. Auch für Eltern sei der Service hilfreich, meint sie, etwa bei Fragen zur Erziehung oder als Brücke zu außerschulischen Beratungsstellen. Auch Lehrkräfte könnten profitieren: Etwa als Anregung zur sozialen Projektarbeit, als Unterstützung in Einzelfällen oder bei der Vernetzung mit anderen Einrichtungen.

Die Schule will die Unterstützung in sozialer Kompetenz an Grundschulen als "Brücke zwischen den Kindern und deren Familien, der Schule und dem Gemeinderat" verstanden wissen. Sie zitiert außerdem das Landratsamt Rhein-Neckar: "Schulsozialarbeit gilt heute als Qualitätsmerkmal für eine gute Schule und als wertvolle Ergänzung zu deren Bildungs- und Erziehungsauftrag."

Die Förderung der sozialen Kompetenzen einzelner Schüler vor allem über Einzelgespräche sei zwar notwendig, könne von den Lehrern jedoch nicht mehr geleistet werden. "Unsere Unterrichtszeit ist überwiegend für den Bildungsplan ausgelegt", so die Rektorin. Schulsozialarbeit ziele auf Förderung und positive Verstärkung, um die "soziale Struktur in den Klassen und das Selbstwertgefühl einzelner Kinder zu festigen." Dies komme folglich dem Unterricht und der Vermittlung von Lerninhalten zugute. So seien Coachings hilfreich, die die Schüler befähigen sollen, Kritik zu üben, ohne zu verletzen. Auch um Ängste gehe es, so die Rektorin. Und um vielschichtige Themenkomplexe, die dahinter stehen. Die Rektorin betont, dass das Land den Kommunen einen Zuschuss gewähre und dass das Angebot flächendeckend in Baden-Württemberg eingeführt werden soll. "Wenn Schulsozialarbeit bereits an der Grundschule beginnt, erhöht man die Kompetenz für weiterführende Schulen", so Kerstin Rieder. Sie betont außerdem, dass die Neckarbischofsheimer Grundschule eine der letzten im Umkreis sei, die der Kommune ihre Bitte nach entsprechender Unterstützung vortrage.

Zum Hintergrund: Bei der Februar-Gemeinderatssitzung wurde über den Antrag der Grundschule kontrovers diskutiert. Zur kommenden Sitzung am 20. März, 19.30 Uhr, wurde Kerstin Rieder eingeladen. Die Rektorin dazu: "Schade, dass wir nicht vorher eingeladen wurden und die Möglichkeit bekamen, unseren Antrag überhaupt erst einmal vorzustellen zu können. Bei dieser Vorgehensweise wäre unser Wunsch nach Sozialarbeit nicht zuerst nur im Rahmen des Haushaltsentwurfs erwähnt worden."

In ihrem Antrag orientiert sich die Schule an den Erfahrungswerten anderer Einrichtungen, etwa der Brunnenschule Waibstadt, und geht von einem Bedarf von etwa zehn Stunden wöchentlich aus. Über den Antrag des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums für Schulsozialarbeit wurde 2015 im Gemeinderatsgremium einstimmig positiv beschieden. Es wird seit dem Schuljahr 2016/17 umgesetzt. "Diese Stelle könnte man auf unsere Schule ausdehnen", meint Kerstin Rieder. Diese Möglichkeit wurde bereits bei der Beschlussfassung des Gemeinderats in der Sitzung vom 27. Oktober 2015 über die zu schaffende Stelle am ASG von einer Stadträtin in Betracht gezogen.