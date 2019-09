Sinsheim. (pol/mare) In Mannheim, Heidelberg und Mosbach waren oder sind sie schon ein Problem. In Sinsheim soll es erst gar keines werden: die sogenannte "Poser-Szene". Deshalb hat die Polizei am Dienstag eine Großkontrolle durchgeführt. Und das ist das Ergebnis.

Nötig wurde laut den Beamten die Überprüfung, da in den letzten Wochen immer mehr PS-starke Autos in der Stadt aufgetaucht waren. Zwischen 15 und 21 Uhr hefteten sich nun am Dienstag mehr als 60 Beamte auf die Spur der Poser in der Innenstadt und der Neulandstraße.

Dabei kontrollierten die Polizisten insgesamt 65 Autos und 105 Menschen. Drei Autos waren dabei illegal getunt - sie wurden sofort stillgelegt und die Halter zu Bußgeldern verdonnert. Bei einem Wagen bestand der Verdacht, dass die Papiere gefälscht wurden.

Ein Autofahrer wurde mit gefälschten Kennzeichen erwischt - er musste sein Auto stehen lassen. Da der Mann im europäischen Ausland wohnt, erhoben die Beamten eine Kaution. Inzwischen wurde ermittelt, dass das Autogar keine Zulassung hatte. Somit wurde es ebenfalls stillgelegt.

Darüber führten die Beamten Jugendschutzkontrollen in sechs Shisha-Bars durch, da Informationen vorlagen, dass dort nicht nur an Wochenenden gegen Jugendschutzbestimmungen verstoßen wird. Diese Überprüfungen brachten jedoch keine weiteren Erkenntnisse.

Auch zwei Frisörläden in der Hauptstraße wurden gewerberechtlich überprüft. Ein Ergebnis hierzu steht noch aus.

Die Poser-Kontrollen, so teilt die Polizei abschließend mit, sollen fortgesetzt werden.