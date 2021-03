Fast drei Monate nach dem verheerenden Brand am Siegelsbacher Ortseingang sieht das Gebäude, das in Flammen aufging, noch unverändert aus: Bauzäune sichern das Haus ab. Und eine grüne Plane überspannt das Dach. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach."Wenn alles gerade fertig ist und es nun einfach in den Container wandert, dann tut das schon weh. Man denkt, dass man Dinge retten kann. Aber am Ende muss man sie doch fortschmeißen", sagt Franz Rudlof traurig, aber auch mit einem Fünkchen Zuversicht und Hoffnung in seiner Stimme. Knapp drei Monate sind seit dem verheerenden Brand am 16. Dezember vergangen, als zunächst ein Traktor und dann ein ganzes Wohnhaus am Siegelsbacher Ortseingang in Flammen aufging.

Von außen sieht das Gebäude noch immer so zerstört aus wie zwei Tage nach Rudlofs persönlicher Katastrophe. Bauzäune sichern das Haus ab. Eine grüne Plane ist großflächig als Behelfsdach über die Hausseite gespannt, die beim Brand besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Innere wurde in den vergangenen Wochen von einer Spezialfirma entkernt. "Das Lager wurde geräumt. Das Haus steht leer", sagt Rudlof bei einem Vor-Ort-Termin. "Die Holzdecke ist raus, das Parkett und die Tapeten mussten rausgerissen werden. Alles musste runter", erklärt er.

Grund dafür waren die Ergebnisse einer Schadstoffmessung. Für manche Teile des Wohnbereichs des Gebäudes aus den 1970er-Jahren habe das Messgeräte eine 400-fache Belastung oberhalb des erlaubten Wert angezeigt. Besonders extrem sei der Wert im einstigen Büro direkt unter dem Dachstuhl gewesen. "Hier gibt es eine 4000-fache Belastung", sagt Rudlof, der das Anwesen 2009 gekauft und seither viel Zeit in die Sanierung gesteckt hat. Bei einem Rundgang durch die Brandruine steigt einem auch drei Monate nach dem Vorfall und trotz FFP2-Maske ein beißender, rauchiger Geruch in die Nase, der kaum auszuhalten ist.

Was für ein Berg an Aufgaben auf ihn zukommt, hätte Rudlof nicht für möglich gehalten. Momentan rennt der Hausbesitzer von einem Gutachtertermin zum nächsten. Noch immer steht die Schadenssumme nicht fest. "Jedes Gewerk befindet sich noch in der Schadensfindung", erklärt er. Und da ist nur der Bereich berücksichtigt, in dem er seinen gewerblichen Betrieb hatte. Hierfür musste Rudlof eine Inventarliste zusammenstellen, die inzwischen 146 Seiten stark ist. "Mit dem Hausrat haben wir noch gar nicht angefangen. Das ist schwer zu schätzen", sagt Rudlof. "Ich wurde von einem Gutachter gefragt, warum ich denn so hochwertige Materialien genommen habe. Aber man baut ja für die Ewigkeit."

Erst kurz vor dem Brand ist Rudlof mit der aufwendigen Sanierung fertig geworden. Wenige Tage bevor alles in Flammen stand, ist die neue Küche eingebaut worden. "Zum Glück waren die Elektrogeräte noch nicht da. Die Lieferung konnte ich erst einmal stoppen und die Geräte werden nun zwischengelagert."

Trotz des harten Schicksalsschlags überwiegt bei Rudlof wieder der Optimismus. Er ist sich sicher, dass das Gebäude irgendwann wieder so aussieht, wie vor dem Brand. Und er ist voller Tatendrang. Aber in seinen Augen kommt bisher alles nur schleppend voran. "Ich hoffe, dass wir zügig mit dem Rückbau beginnen können." Geplant ist, dass die linke Gebäudehälfte bis auf die erste Decke im Erdgeschoss abgetragen und neu aufgebaut wird. Auf der rechten Gebäudeseite soll voraussichtlich ebenfalls das Dach erneuert werden. "Ich wäre froh, wenn wir bis Dezember das Dach sowie die Tür und das Tor fertig haben und das Gebäude wieder geschlossen ist." Aber: "Bis dahin ist es noch ein langer Weg."

Lob und Unterstützung bekommt Rudlof von der Gemeinde und den Bürgern. "Er steckt den Kopf nicht in den Sand. Es freut uns, dass er wieder anpackt", sagt Bürgermeister Tobias Haucap. Denn mit dem Haus habe Siegelsbach einen "schönen Ortseingang". Bei einer unmittelbar nach dem Brand ins Leben gerufenen Spendenaktion kamen 4275 Euro zusammen. Diese dürften für Rudlof finanziell zwar nur der viel zitierte Tropfen auf den heißen Stein sein, doch für ihn ist das "ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität in der Dorfgemeinschaft".

Dieses Miteinander zeigt sich auch bei der Jagd, der der Siegelsbacher Jagdpächter momentan so gut wie gar nicht nachgehen kann. "Das, was leidet, ist die Jagd", sagt Rudlof. Denn er ist zwischenzeitlich in Öhringen bei seiner Partnerin untergekommen und damit näher an seiner Arbeit in Schöntal-Berlichingen. Aber er habe derzeit auch nicht alle benötigten Materialien. Die Jagd übernimmt aktuell ein befreundeter Jäger.