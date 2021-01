Sinsheim. (zg) Neue Chefärztin an der GRN-Klinik ist Dr. Ana-Maria Schmidt; das Krankenhaus nennt sie eine "leidenschaftliche Chirurgin". Seit Anfang Januar leitet sie die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ihr Vorgänger Dr. Thomas Schumacher hatte sich am 31. Dezember nach über 30 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Schmidt war zuletzt zwölf Jahre lang leitende Ärztin und stellvertretende Klinikdirektorin an der gynäkologischen Klinik des Universitätsspitals in Zürich.

In der Schweiz lag ihr Schwerpunkt in der operativen Tätigkeit, vor allem aber im onkologischen Bereich, sowohl was die Brustkrebs-Chirurgie als auch die gynäkologische Tumorchirurgie anbelangt. Ihre Arbeit versteht sie als komplexes Handwerk. Von Anfang an koordinierte sie das dortige gynäkologische Tumorzentrum, dessen Zertifizierung unter ihrer Federführung erfolgte. Ähnliches plane sie auch in Sinsheim; sie habe "viel vor", sagt Schmidt. Der Bereich der onkologischen Chirurgie sei in Sinsheim – neben der beliebten Geburtsklinik – ausbaufähig.

Die Gynäkologin habe sich ehrgeizige Ziele gesteckt, heißt es von der GRN, darunter den Ausbau der onkologischen Chirurgie. Schmidt strebe für zwei Teilbereiche ihrer Abteilung die nächsthöhere Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft an: Brustzentrum und Gynäkologie sollen zu einem gynäkologischen Krebszentrum werden. Die mit der Zertifizierung verbundene jährliche Kontrolle verbessere die Betreuung von Krebspatienten und ermögliche in jeder Phase der Erkrankung eine Behandlung mit hohen Qualitätsmaßstäben und Leitlinien. Hoch sei auch Schmidts Anspruch an das kosmetische Resultat einer Brust-Operation nach einer Krebserkrankung, was heute mittels moderner Operationsverfahren möglich sei. Dass sie solche Ziele nicht allein verwirklichen kann, sei ihr bewusst: "Es ist schön zu sehen, dass ich diese Ziele nun gemeinsam mit einem gut ausgebildeten Team verwirklichen kann", wird Schmidt zitiert.

Neben der chirurgischen Spezialisierung, die ihr "Steckenpferd" ist, liege Schmidt auch die Geburtshilfe besonders am Herzen. Bei ihrer Aus- und Weiterbildung habe sie ihre Kenntnisse auf dem Gebiet auch als Oberärztin an drei süddeutschen Perinatalzentren vertieft. Ihr Medizinstudium absolvierte die Gynäkologin an der Universität Erlangen-Nürnberg, danach war sie unter anderem am Klinikum Stuttgart und in Esslingen als Oberärztin tätig. Auch am Universitätsspital Zürich habe stets eine enge Zusammenarbeit mit der Klinik für Geburtshilfe stattgefunden.

Die Vielseitigkeit sei das Schönste an ihrem Fachgebiet: "In der Gynäkologie und Geburtshilfe erlebt man das Leben in all seinen Spektren am besten." Es sei ihr ein großes Anliegen, Patientinnen mit komplexen, fortgeschrittenen Krebserkrankungen auf ihrem schweren Weg zu begleiten, nicht aufzugeben und Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. "Der Weg ist manchmal steinig und lang, aber es bestehen heutzutage gute Heilungschancen. Wir können Krebspatientinnen dabei helfen, ihre Lebensqualität wiederherzustellen", berichtet sie aus langjähriger Erfahrung.

Nicht nur zur Weiterbildung, sondern auch in ihrer Freizeit liest Schmidt viel. Privat kocht sie gerne und bezeichnet sich selbst als gemütlichen Menschen.