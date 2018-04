Eschelbronn. (rw) Weil rund 100 Vorverträge für die selbst vorgegebene Quote zur Kabelverlegung fehlen, hat die Firma Breitbandversorgung (BBV) die Abgabefrist auf kommenden Samstag verlängert. Ursprünglich galt der 31. März als letzter Termin, aber zu diesem Zeitpunkt hatten nur 428 der 520 erhofften Kabelkunden unterschrieben. Dies sei "die allerletzte Chance für die Eschelbronner, sich den Anschluss-Rabatt zu sichern", erklärte BBV-Vertriebsleiter Wolfgang Ruh, der das Angebot als "nachträgliches Ostergeschenk" bezeichnete und sich optimistisch gab, dass sich die Vertragslücke noch schließen lasse.

BBV verspricht eine kostenlose Kabelverlegung. Lediglich für die Aktivierung des Zugangs sollen 100 Euro fällig werden, außerdem monatliche Gebühren. Der Datentransfer per Glasfaser ist der aktuell technisch schnellstmögliche. In Meckesheim hatte BBV die angestrebte Vertragszahl knapp erreicht, in Neidenstein und Daisbach läuft die Vorvermarktung momentan noch.