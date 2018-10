Michel Jäger, Sascha Geiger, Stefan Weigel und Jean-Battiste Ambros (v. li.) von der Feuerwehr Gemmingen, Abteilung Stebbach, nahmen am Skischanzen-Lauf in Titisee-Neustadt teil. Foto: privat

Gemmingen-Stebbach. (rnz) "Nach Turm kommt Berg" lautet die unkomplizierte Abfolge für das Sportteam der Freiwilligen Feuerwehr Gemmingen, Abteilung Stebbach, auch bekannt als "Turmtrupp Gold". Bereits zum wiederholten Male nahmen vier Kameraden am Skischanzen-Lauf in Titisee-Neustadt teil, am so genannten "Red Bull 400".

Während im Winter Skispringer die Schanze hinunterspringen, laufen außerhalb der Saison Sportbegeisterte die Schanze von unten nach oben und freuen sich, wenn sie vom Schanzentisch ins Tal blicken dürfen. Genau das haben sich auch Stefan Weigel, Sascha Geiger, Michel Jäger und Jean-Battiste Ambros vorgenommen. Doch bereits ein paar Kilometer vor dem Ziel, wurde beim Anblick der Schanze so manchem Kameraden flau im Magen. 142 Meter ragte die Hochfirstschanze in die Höhe mit einer Steigung von 35 Grad am steilsten Punkt und einer Gesamtlänge von 400 Metern zwischen Start und Ziel. Doch damit nicht genug, hatte sich die Stebbacher doch gleich in zwei Kategorien angemeldet: beim "zivilen" Lauf der Sportler und auch bei der Feuerwehrstaffel in Uniform.

Nach einigem Warten startete die "Turmtrupp Gold" um 14 Uhr beim Sportlerlauf: Dann hieß es rennen, immer dem Berg entgegen, immer weiter die Wiese hinauf, auch wenn es irgendwann aufgrund der Steigung nur noch auf allen Vieren vorwärtsging. Doch oben angekommen, wurden die Stebbacher Feuerwehr-Athleten mit einem wunderbaren Ausblick über das Tal und die Stadt belohnt.

Unter 708 Teilnehmern erreichte Jean-Battiste Ambros mit einer Zeit von fünf Minuten, 38 Sekunden und acht Hundertstel Platz 101, gefolgt von Michel Jäger (7:12,6) auf Platz 381 und Stefan Weigel (7:43,8 min) auf Platz 470. Sascha Geiger (8:22,8 min) machte den Quartett-Erfolg mit Platz 539 komplett. Für Jean-Battiste Ambros ging es sogar noch im Halbfinale weiter, dort scheiterte er allerdings an der Konkurrenz.

Für die Feuerwehr-Staffel wurde die Strecke in vier gleichlange Abschnitte eingeteilt, und an jeder Markierung stand ein Feuerwehrmann des jeweiligen Teams. Somit rannte jeder Kamerad genau 100 Meter, allerdings waren die einzelnen Abschnitte unterschiedlich anspruchsvoll. Mit taktischem Geschick und viel Kampfgeist konnte das Team "Turmtrupp Gold" eine Zeit von 3:59,4 erlaufen und sicherte sich mit Platz neun den Einzug ins Finale. Dort schwanden dann jedoch die Kräfte und man beendete das Finale als Vorletzter. Im nächsten Jahr will das Feuerwehrsport-Team wieder dabei sein.