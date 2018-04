Gemmingen. (rnz) Der Mitgliederstand der BUND-Ortsgruppe Gemmingen hat sich stabilisiert, berichtete Vorsitzender Wolfgang Scheibner bei der Mitgliederversammlung. Auch die Finanzen seien solide, was unter anderem eine Folge der Aufwandsentschädigungen durch das Landratsamt und die Gemeinde sei, durch die die Aufgaben des BUND wie die Pflege von Biotopen, Anpflanzungen sowie das Anbringen von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse und die Instandhaltung der Arbeitsmaschinen finanziert werden können.

Bei der Renovierung des Gärtnerhauses habe es hinsichtlich des Naturschutzes keine Einwände gegeben, so Scheibner, da die notwendigen Fachgutachten vorlagen. Auch bei den Baumaßnahmen Obere Losterbach und Eppinger Weg seien alle Naturschutzauflagen erfüllt worden. Durch die gute und vor allem rechtzeitige Zusammenarbeit mit Gemeinde, Bauamt und Bauhof würden Umwelt- und Naturschutzaspekte stets berücksichtigt.

Als nächste Projekte sind Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung am Heßlach und beim Bächlein am Stebbacher Feuchtbiotop geplant. Die Anlage von Wildblumenbeeten wurde an verschiedenen Stellen bereits verwirklicht. Diese Maßnahmen seien sehr sinnvoll, verdeutlichte Scheibner, da in den letzten Jahren ein Insektenschwund von 75 bis 80 Prozent zu beobachten gewesen sei. Kritisiert wurde, dass nicht alle Grünstreifen auf der Gemarkung den Vorstellungen des BUND entsprächen. Hier bestehe Nachbesserungsbedarf.

Im vergangenen Jahr fanden auch die routinemäßigen Pflegemaßnahmen am Staudbach, im "Ziegeleibiotop", am Stebbacher Altenberg und am Seeberg statt. Beim Biotop "Alte Ziegelei" handele es sich inzwischen um eine mit dem Land vertraglich geregelte Maßnahme bis 2021, die sich durch die damit verbundene Aufwandsentschädigung auch positiv auf die Kasse des Ortsverbandes auswirkt.

Besonders dankte Scheibner in diesem Zusammenhang dem "Maschinenmeister" Wolfgang Reinke und dem 2. Vorsitzenden Werner Walch, die sämtliche Arbeitseinsätze gut vorbereitet und begleitet hätten. Dank gab es auch für die vereinsfremden Helfer.

Das Ergebnis der Krötenwanderung 2017 sei mit etwa 300 Tieren sehr dürftig gewesen; in diesem Jahr werde sogar mit einem noch geringeren Ergebnis gerechnet. Sämtliche Amphibien wurden zum Waldweiher und nicht mehr zum Schmalbachsee gebracht, da dieser regelmäßig austrockne und die Stadt Eppingen seit Jahren keine ausreichenden Sanierungsmaßnahmen ergreife.

Bürgermeister Timo Wolf dankte dem BUND, betonte den guten Kontakt zum Verein, bekannte aber auch, dass die Gemeinde manchmal im Spannungsfeld verschiedener Interessen stehe.

Bei der Neuwahl wurde Vorsitzende Wolfgang Scheibner einstimmig wiedergewählt, ebenso der 2. Vorsitzende Werner Walch. Auch die restlichen Vorstände wurden in ihren Ämtern bestätigt: Hans-Hermann Rieker als Kassier und Birgit Sommer als Schriftführerin; Thomas Hein wurde als weiterer Stellvertreter in den Vorstand gewählt.